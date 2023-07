Dupla listagem fortalece estrutura de capital da JBS e é positiva, segundo analistas; ação dispara

Esperada há anos, a dupla listagem das ações da JBS (JBSS3) na B3 e em Nova York deu gás ao papel da empresa de alimentos. Às 15h, a valorização era de 8,24%, para R$18,66. A empresa promoveu hoje uma teleconferência com analistas para detalhar a operação e suas expectativas, o que também ajudou a dar uma injeção de ânimo no mercado.

De modo geral, os bancos viram o anúncio como uma boa notícia para a JBS, destacando que a companhia fortalece sua estrutura de capital tendo mais acesso a liquidez a menor custo, com ganhos de governança corporativa.

"Embora operacionalmente a empresa permaneça a mesma, à primeira vista, uma listagem nos EUA pode ser vista como positiva para a JBS, pois era muito esperada pelos investidores e pode ajudar a fechar parte de seu desconto de avaliação em relação à sua principal concorrente nos EUA, a Tyson Foods, tornando a JBS uma opção de investimento para uma base de investidores mais ampla", dizem os analistas do Bradesco BBI. O banco manteve recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 30.

Para o Goldman Sachs, alinhar melhor a estrutura societária da JBS às suas ativos e pares mais próximos é algo positivo para os investidores. "Recomendamos compra da ação da JBS, pois acreditamos que seu foco contínuo em produtos de marca e valor agregado pode reduzir a volatilidade cíclica e a ação merece ser negociada com uma avaliação mais rica do que os níveis atuais de negociação", escrevem com preço-alvo de R$ 22,20.

O Itaú BBA destaca que a listagem nos Estados Unidos trará diversos benefícios para a JBS, como a redução do desconto de avaliação em relação aos concorrentes americanos, aumento do potencial para ofertas primárias no futuro, redução dos custos de financiamento e melhoria na percepção de governança corporativa.

"A listagem nos EUA tem sido um tópico há anos, e vemos isso como um aprimoramento para a estratégia de longo prazo da empresa de expansão contínua por meio de aquisições de produtos de valor agregado, pois facilitaria ofertas primárias no futuro e poderia levar a uma reavaliação dos múltiplos da empresa", escreveu a equipe do Itaú BBA em relatório, mantendo a recomendação de compra para o papel, com preço-alvo de R$ 39.

Também com recomendação de compra, o Morgan Stanley vê muitos ganhos para a JBS. "Embora a estrutura possa levar alguns investidores a levantarem questões sobre os direitos de voto e a estrutura de listagem dupla, acreditamos que a transação proposta traz muitos potenciais catalisadores para desbloquear um valor significativo para a empresa e representa, aos nossos olhos, um marco importante para a JBSS3 (ticker da ação)", escreve a equipe, estabelecendo preço-alvo de R$ 30. Entre esses catalisadores, os analistas do Morgan listam: acesso a uma base de investidores muito mais ampla, menor custo de capital e flexibilidade, além de melhoria de governança.

Já o BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), diz que sempre foi mais cético à capacidade da dupla listagem de alterar a percepção de risco dos investidores, mas que preferiu deixar essa convicção de lado com a nova proposta. O banco manteve recomendação de compra e passou a ver com visão mais positiva a dupla listagem. A equipe, porém, destacou que a diferenciação de classe dos papéis nos Estados Unidos pode gerar controvérsias.

A listagem implica que a JBS não apenas sairá do Novo Mercado mas também terá duas classes de ações. O poder de voto das ações Classe B será equivalente a dez vezes os votos das ações Classe A, enquanto as ações Classe B não serão negociadas em nenhuma bolsa. Portanto, aqueles que decidirem converter suas ações em ações Classe B, com maior poder de voto, não terão liquidez. As ações Classe B podem ser convertidas em ações Classe A a qualquer momento, mas o contrário não é possível. Os acionistas elegíveis terão de decidir migrar de BDRs/ações Classe A para ações Classe B até dezembro de 2026. "Temos a impressão de que os acionistas controladores da JBS escolherão principalmente manter as ações Classe B — após a conclusão da listagem dupla, sua participação econômica já será dividida em 55/45 entre ações Classe B/Classe A."

O BNDES verá a dupla listagem de maneira diferente desta vez?

Como o controlador da J&F (acionista controlador da JBS com 49% das ações) não terá direito a voto na assembleia de acionistas que deve aprovar o acordo, o BNDES, que possui 41% do free float, terá forte influência no resultado final. De acordo com a equipe do BTG Pactual, a estrutura proposta é "mais simples e direta (e menos controversa)" do que a proposta em 2016. "A nova proposta não altera as estruturas corporativas ou operacionais nem implica direitos diferentes para acionistas diferentes. No entanto, isso significa que os acionistas controladores podem estar mais propensos a aceitar a diluição de seu interesse econômico sem abrir mão dos direitos de voto. Isso ainda representa um risco em relação à percepção dos acionistas minoritários em relação ao acordo proposto." Mas o banco acredita que os acionistas minoritários aprovarão o acordo na esperança de que ele desbloqueie valor.