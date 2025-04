Dupla feminina no comando: General Mills anuncia nova CFO para a operação no Brasil

A General Mills, multinacional americana dona de marcas como Yoki, Kitano e Häagen-Dazs, anunciou Elis Rodrigues como sua nova CFO para o Brasil. A executiva reforça a liderança feminina da companhia, cuja presidência no país é ocupada por Poliana Sousa desde 2024.

Com mais de 20 anos de experiência, Rodrigues tem um histórico robusto, com passagens pela Procter & Gamble (P&G) e Amazon, onde contribuiu para o crescimento e consolidação das operações dessas empresas no país. Agora, ela assume a missão de acelerar o crescimento sustentável da companhia em um dos mercados estratégicos fora dos Estados Unidos.

Formada em Economia pela Universidade de São Paulo, Rodrigues liderou importantes projetos, incluindo a implementação de novas estruturas cross-funcionais, reestruturações de Supply Chain, além de aquisições e desinvestimentos.

Investimentos e Expansão

A chegada de Rodrigues faz parte do plano estratégico da General Mills de fortalecer sua operação no Brasil.

Nos últimos anos, a empresa investiu mais de R$ 300 milhões em transformações significativas, incluindo a modernização de suas atividades nas áreas de logística e manufatura.