Duelo de 'telcos' na carteira do Safra: sai TIM, entra Vivo

O portfólio de ações recomendado do Safra para dezembro de 2025 passou por uma mudança estratégica no setor de telecomunicações, com a retirada das ações da TIM Brasil (TIMS3) e a inclusão da Telefônica Brasil (VIVT3). O ajuste faz parte da reestruturação da carteira Top 10 Stocks para abrir espaço para nomes que "ficaram para trás" no recente rali do mercado.

Apesar de ainda verem bom potencial para a TIM Brasil, os analistas do Safra optaram por substituí-la pela Telefônica Brasil (Vivo). A instituição tem uma visão positiva sobre a "telco", citando a abordagem racional da empresa em relação à concorrência e sua maior capacidade de cross-selling. O Safra avalia que a Vivo tem alcance mais amplo em produtos que vão além dos serviços de telefonia móvel.

O banco também aponta a possibilidade de a Telefônica Brasil pagar dividendos extraordinários, embora isso não esteja no cenário-base, o que seria um catalisador positivo para a tese de investimento. A ação VIVT3 entra com peso de 12% na carteira de dezembro.

Outros Ajustes e Manutenções

O Safra também realizou pequenos ajustes nos pesos de outras ações. Houve uma redução nas alocações em Copel (CPLE3), Multiplan (MULT3) e JBS (JBSS32) para diminuir a correlação da carteira com curvas de juros e commodities.

O espaço gerado por essas reduções foi alocado principalmente em Itaúsa (ITSA4), que teve sua exposição aumentada de 12% para 16%. A Itaúsa é vista com bons olhos por refletir o forte momento de lucros do Itaú Unibanco e por negociar com múltiplos abaixo da média histórica.

A expectativa é de que a Itaúsa distribua dividendos extraordinários, repassando todos os proventos recebidos do Itaú Unibanco.

No mês de novembro, a carteira recomendada do Safra registrou um retorno de +6,55%, superando o Ibovespa, que teve alta de +6,37%. No acumulado do ano, a carteira avança 36,86%, contra 32,25% do Ibovespa.

Confira a carteira Top 10 Stocks do Safra para dezembro