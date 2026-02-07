Dow Jones cruza 50 mil pontos — o que o rali realmente diz sobre o mercado

Se números redondos não mudam a economia, eles certamente mexem com o humor do mercado.

Na sexta-feira, 6, Wall Street ganhou um novo marco simbólico para chamar de seu: o Dow Jones Industrial Average ultrapassou, pela primeira vez em 129 anos, o nível dos 50 mil pontos. O índice saltou 2,47%, com alta de 1.206,95 pontos, e fechou aos 50.115,67, no maior patamar de sua história.

O avanço ocorreu após uma semana marcada por forte volatilidade, com vendas intensas em ações de tecnologia e criptoativos. Mais do que um rali pontual, o pregão de ontem sinalizou uma mudança relevante de dinâmica.

Os ganhos se espalharam para além das big techs, com empresas dos setores industrial, financeiro, de saúde e de consumo assumindo papel central na alta dos índices.

Um rali de alívio após dias de tensão

A alta do Dow representou uma reversão do mau-humor observado no meio da semana, quando o índice havia recuado 1,20%, pressionado por temores de que os gastos agressivos com inteligência artificial estivessem inflando avaliações e comprimindo margens.

Na sexta, o cenário mudou. Vinte e oito dos 30 componentes do Dow encerraram o dia em alta, transformando o índice em território positivo na semana. O movimento foi descrito por analistas como um rali de alívio, após correções consideradas excessivas em alguns setores.

Segundo Chuck Carlson, CEO da Horizon Investment Services, em entrevista à Reuters, o avanço recente do Dow ocorre porque “o que tem impulsionado o mercado recentemente é a ampliação que estamos vendo em várias áreas, e não apenas o trade de tecnologia e IA”.

Semicondutores lideram a retomada

O principal motor do pregão foi a recuperação das ações ligadas a semicondutores. A Nvidia (NVDA) subiu 7,87%, liderando os ganhos do Dow, após uma sequência de perdas nos dias anteriores.

A empresa voltou ao centro das apostas diante da expectativa de que o ciclo de investimentos em data centers e inteligência artificial continue forte.

O movimento se espalhou pelo setor.

O índice PHLX Semiconductor avançou 5,7%, refletindo altas expressivas também em empresas como AMD e Broadcom. A leitura predominante no mercado é que a correção recente abriu espaço para recomposição de posições, diante de sinais de demanda concreta por infraestrutura de IA.

Industriais e bancos ganham protagonismo

O rali, no entanto, não ficou restrito à tecnologia.

A Caterpillar disparou 7,06% e foi a ação que mais contribuiu em pontos para a alta do Dow. Com peso elevado no índice, a empresa se beneficia tanto da rotação para papéis mais sensíveis ao ciclo econômico quanto do aumento de investimentos ligados à automação e à própria inteligência artificial.

Bancos e empresas de perfil mais defensivo também avançaram. Goldman Sachs subiu 4,31%, Amgen ganhou 4,49%, 3M avançou 4,59%, enquanto Walmart, UnitedHealth e IBM registraram altas acima de 3%. O desempenho reforçou a percepção de que os investidores estão buscando diversificação, após um longo período de concentração em poucas gigantes de tecnologia.

Amazon cai, mas não estraga a festa

A Amazon atuou como um contrapeso relevante ao recuar após divulgar planos de elevar seus investimentos de capital em mais de 50% em 2026, em um esforço para sustentar sua estratégia em inteligência artificial.

A queda do papel reacendeu o debate sobre retorno sobre o capital investido em um ambiente de gastos bilionários.

Ainda assim, o mercado interpretou o movimento como um sinal indireto de demanda forte por IA, beneficiando fornecedores e parceiros da cadeia de semicondutores.

Criptoativos e macro ajudam o apetite por risco

O ambiente mais construtivo foi reforçado pela recuperação do bitcoin, que voltou a negociar acima de US$ 70 mil, após quase romper o nível de US$ 60 mil nos dias anteriores.

A alta ajudou a reduzir o estresse em ativos de risco e melhorou o sentimento geral do mercado.

No campo macroeconômico, indicadores estáveis e declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed) classificadas como cautelosamente otimistas pelo mercado, também contribuíram. Autoridades voltaram a defender a possibilidade de um mercado de trabalho de baixa contratação e baixa demissão, reforçando a expectativa de cortes graduais de juros ao longo de 2026.

Dow 50 mil: marco simbólico, não garantia de tendência

Apesar da euforia, analistas lembram que o nível de 50 mil pontos tem peso sobretudo psicológico. O Dow é um índice price-weighted, composto por apenas 30 ações, e não reflete de forma ampla o desempenho do mercado ou da economia americana.

Indicadores técnicos citados por participantes do mercado sugerem que a volatilidade pode persistir. Na comparação semanal, o Dow avançou 2,5%, enquanto o S&P 500 caiu 0,1% e o Nasdaq recuou 1,9%.