Dona do TikTok dispara e valor de mercado sobe para US$ 480 bilhões

Inicialmente, a participação estava sendo negociada por cerca de US$ 200 milhões, com uma avaliação de US$ 360 bilhões para a ByteDance

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 08h19.

A ByteDance, dona do TikTok, passou por uma valorização forte na quarta-feira, 19, depois de uma empresa de investimentos chinesas comprar parte de suas ações. A transação envolveu a Capital Today, uma importante firma de venture capital liderada por Kathy Xu, o que elevou a valorização da empresa para US$ 480 bilhões.

Inicialmente, a participação estava sendo negociada por cerca de US$ 200 milhões, com uma avaliação de US$ 360 bilhões para a ByteDance. Mas a competição no leilão fez o preço escalar rapidamente, e a Capital Today acabou pagando cerca de US$ 300 milhões pela participação, refletindo a avaliação de US$ 480 bilhões.

Essa movimentação, para os analistas de Wall Street, é um forte indicativo do contínuo interesse dos investidores na ByteDance, que continua sendo uma das empresas mais valiosas e influentes no cenário digital global, especialmente com o crescente sucesso do TikTok.

