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Dona do Ozempic fecha parceria com Anthropic para descobrir novos medicamentos com IA

Novo, antiga Novo Nordisk, usará modelos Claude em pesquisa científica e desenvolvimento de software para ampliar uso de inteligência artificial

A Novo, antiga Novo Nordisk, farmacêutica dinamarquesa responsável por medicamentos como Ozempic e Wegovy, firmou uma parceria com a Anthropic, dona do Claude. (Imagem gerada por IA/Exame)

A Novo, antiga Novo Nordisk, farmacêutica dinamarquesa responsável por medicamentos como Ozempic e Wegovy, firmou uma parceria com a Anthropic, dona do Claude. (Imagem gerada por IA/Exame)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 13h46.

Última atualização em 16 de setembro de 2026 às 14h01.

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A Novo, antiga Novo Nordisk, farmacêutica dinamarquesa responsável por medicamentos como Ozempic e Wegovy, firmou uma parceria com a Anthropic para usar inteligência artificial no desenvolvimento de novos medicamentos.

O acordo prevê o uso dos modelos de IA da Anthropic, incluindo o Claude Science, para apoiar pesquisadores da companhia em desafios de descoberta de fármacos, análise científica e desenvolvimento de ferramentas de software.

A colaboração faz parte da estratégia da Novo de se tornar a “empresa de saúde mais orientada por inteligência artificial do mundo”, segundo a companhia.

O objetivo inicial é testar o Claude em fluxos específicos de pesquisa e desenvolvimento (P&D), identificando áreas em que a combinação entre os modelos de IA da Anthropic e o conhecimento científico da Novo possa acelerar processos de descoberta e desenvolvimento de medicamentos.

“Essa parceria reforça nossa ambição de nos tornarmos a empresa de saúde mais orientada por IA do mundo”, afirmou Mike Doustdar, presidente e CEO da Novo Nordisk.

Segundo o executivo, a inteligência artificial pode ajudar a aumentar a produtividade da área de pesquisa e desenvolvimento e reduzir o tempo entre uma descoberta científica e a chegada de um produto ao mercado.

Como vai funcionar a parceria

A parceria entre Novo e Anthropic será direcionada inicialmente para desafios científicos específicos identificados pelas equipes de pesquisadores e computação da farmacêutica. A ideia é desenvolver soluções voltadas para raciocínio biológico, análise de dados científicos e apoio a diferentes etapas do processo de pesquisa.

A Anthropic, criadora dos modelos Claude, afirma que o avanço das capacidades de inteligência artificial pode reduzir o tempo necessário para descobertas médicas.

“Com modelos avançados seguros, capazes e confiáveis à disposição de pesquisadores líderes, podemos encurtar cronogramas de pesquisa, melhorar resultados e descobrir medicamentos e tratamentos que melhorem significativamente a vida humana”, afirmou Dario Amodei, cofundador e CEO da Anthropic.

Além da área científica, a Novo utilizará os modelos da Anthropic para ampliar o desenvolvimento de software com inteligência artificial dentro da companhia.

Segundo a farmacêutica, essa frente é considerada importante para escalar o uso de IA em diferentes áreas do negócio.

A parceria foi estruturada com mecanismos de governança de dados e supervisão humana, segundo as empresas, para garantir que o uso da tecnologia siga padrões éticos e de conformidade.

Acompanhe tudo sobre:AnthropicNovo NordiskOzempicInteligência artificial

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