Dona do Mounjaro negocia acordo bilionário para tratamento de câncer no sangue

A Eli Lilly, conhecida pelo medicamento Mounjaro, está em negociações avançadas para a aquisição da Kelonia Therapeutics em um acordo que pode chegar a US$ 7 bilhões, reforçando sua aposta no mercado global de tratamentos oncológicos.

A transação prevê um pagamento inicial de US$ 3,25 bilhões em dinheiro, além de valores adicionais condicionados ao cumprimento de marcos clínicos, regulatórios e comerciais. O fechamento é esperado para o segundo semestre de 2026 e foi informado inicialmente pelo The Wall Street Journal.

A Kelonia desenvolve terapias inovadoras para mieloma múltiplo, um tipo de câncer do sangue. Entre as apostas estão terapias celulares intravenosas “in vivo”, que reprogramam glóbulos brancos diretamente no organismo — uma abordagem que pode tornar os tratamentos mais acessíveis e potencialmente dispensar a quimioterapia.

O movimento amplia a presença da Lilly em um mercado global estimado em US$ 240 bilhões, analisou a Barron’s. Hoje, os medicamentos contra câncer já representam uma fatia relevante do negócio, com US$ 9,4 bilhões em receita dentro de um total de US$ 65,2 bilhões. Ainda assim, a empresa conta com apenas um remédio voltado a cânceres hematológicos, o Jaypirca.

Em março, segundo a Barron’s, o HSBC rebaixou a recomendação para os papéis da Lilly, citando revisões nas perspectivas para o mercado de medicamentos contra obesidade, segmento em que a farmacêutica é líder.