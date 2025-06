Dona do McDonald's no Brasil e na América Latina anuncia novo CEO

A Arcos Dorados, responsável pela operação das lojas do McDonald's na América Latina, nomeou Luis Raganato como seu novo CEO, com início em 1º de julho de 2025. Raganato, que ocupa atualmente o cargo de Diretor de Operações (COO) da companhia, sucederá Marcelo Rabach, que deixa a liderança da empresa, mas continuará a contribuir com a organização como membro do Conselho de Administração.

Com uma trajetória de quase 34 anos na Arcos Dorados, Raganato iniciou sua carreira na empresa em 1991, atuando como parte da equipe de uma das lojas na Argentina. Desde então, ele acumulou diversas funções de liderança. Em 2019, foi promovido a COO, cargo que ocupou até sua nomeação como CEO.

Além de sua experiência como COO, Raganato foi Presidente da Divisão Caribe e Diretor Geral da Arcos Dorados no Peru, funções que fortaleceram sua trajetória no comando operacional da companhia.

Com a mudança de liderança, Carlos González, atual Presidente da Divisão Sul da América Latina (SLAD), será o novo COO da empresa. González, que ingressou na Arcos Dorados Chile em 2000, tem ampla experiência na companhia e já ocupou o cargo de Diretor Geral no Chile de 2011 a 2024. Sua trajetória inclui passagens pelos setores financeiro e automotivo, antes de se integrar à Arcos Dorados.