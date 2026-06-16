Dona do KFC e Taco Bell se desfaz da Pizza Hut por US$ 2,7 bilhões

A venda da Pizza Hut marcou uma guinada estratégica da Yum Brands, dona também das redes KFC e Taco Bell. A companhia anunciou nesta terça-feira, 16, um acordo para se desfazer de 100% da operação da pizzaria em transações que somam US$ 2,7 bilhões.

A maior parte da operação envolve a venda das atividades da Pizza Hut fora da China continental para a gestora de private equity LongRange Capital por cerca de US$ 1,5 bilhão. Em uma negociação separada, a Yum China Holdings ficará com os ativos da rede em território chinês por, aproximadamente, US$ 1,2 bilhão.

A decisão encerra uma revisão estratégica iniciada pela companhia no fim do ano passado, quando a Pizza Hut passou a pesar sobre os resultados consolidados do grupo. Agora a Yum busca concentrar recursos em negócios de crescimento mais acelerado e aumentar o retorno aos acionistas, segundo o Wall Street Journal.

Enquanto Taco Bell e KFC registraram desempenho mais consistente nos últimos anos, a rede de pizzarias enfrentou desaceleração das vendas e perda de relevância em um mercado cada vez mais competitivo.

A Yum estima receber cerca de US$ 2,3 bilhões líquidos após os ajustes relacionados aos negócios. O conselho de administração também aprovou uma autorização adicional de US$ 4 bilhões para recompra de ações. A expectativa é que as transações sejam concluídas no terceiro trimestre.

Mercado de pizzas perdeu fôlego após 'boom' da pandemia

A venda acontece em um momento desafiador para o setor de pizzas nos Estados Unidos. O segmento foi um dos principais beneficiados pelas restrições impostas durante a pandemia, quando o consumo por delivery disparou. Com a normalização da atividade econômica, no entanto, o ritmo de crescimento perdeu força.

Dados da consultoria Technomic, divulgados pela imprensa estadunidense, mostram que as vendas das redes de pizza de serviço rápido recuaram 0,3% no ano passado em relação a 2024, tornando-se a única categoria entre dez segmentos monitorados a registrar queda no período.

O enfraquecimento também aparece na relevância do setor dentro da indústria de alimentação. As redes de pizza movimentaram cerca de US$ 31 bilhões em vendas em 2025, ocupando a sexta posição entre as principais categorias de restaurantes nos EUA. Em 2019, antes da pandemia, o segmento figurava em quarto lugar.

Pizza Hut enfrenta queda nas vendas e fechamento de lojas

Os desafios operacionais da Pizza Hut ajudaram a acelerar a decisão da Yum. Desde que assumiu o comando da companhia no ano passado, o CEO Chris Turner vinha sinalizando a intenção de encontrar alternativas para o negócio.

As vendas da rede nos EUA acumulam, em média, dois anos de retração. Como parte da reestruturação, a empresa já havia anunciado o fechamento de cerca de 250 unidades consideradas pouco rentáveis no mercado estadunidense.

A Pizza Hut tentou reverter a tendência com o lançamento de novos produtos e campanhas promocionais, como um programa de fidelidade por assinatura, novas versões de pizzas com diferentes tipos de massa e o retorno do programa educacional Book It!, de incentivo à leitura entre crianças durante as férias de verão.

LongRange amplia apostas em consumo

Para a LongRange Capital, a aquisição representa mais uma aposta em marcas de consumo tradicionais, conforme informações do Wall Stret Journal.

A gestora também anunciou neste ano a compra da rede de academias 24 Hour Fitness e mantém em seu portfólio a Batesville, fabricante de urnas funerárias e produtos para cremação.