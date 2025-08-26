Dona do Café Pilão troca de mãos em negócio de US$ 18 bi. O Brasil tem tudo a ver com a história

Várias das principais marcas de café do Brasil estão trocando de mãos. Num mega negócio anunciado ontem, a gigante de bebidas americana Keurig Dr. Pepper comprou a JDE Peet's – dona de marcas como o Café Pilão, Caboclo, Pelé, do Ponto e L'Or – por US$ 18 bilhões. A transação implicou um prêmio de 33% sobre a cotação da JDE na bolsa e é primeiro passo para a criação de duas empresas listadas separadamente nos Estados Unidos: uma dedicada a bebidas não alcoólicas e outra a café e cafeterias, nesse caso, formando a maior companhia do segmento.

A compra de 2018 que juntou a fabricante de cafeteiras Keurig e a Dr Pepper foi, à época, a maior do segmento de bebidas não alcoólicas. Agora, a KDP faz o movimento inverso: quer desmembrar os negócios para destravar valor. O braço de café, que passará a incluir marcas como Green Mountain, Keurig e a recém-incorporada JDE Peet’s, terá receita anual estimada em US$ 16 bilhões. Já a unidade de refrigerantes, com marcas como Dr Pepper, 7UP, Snapple e energéticos Bloom e Ghost, ficará com US$ 11 bilhões.

A aquisição amplia o alcance geográfico da Keurig, num momento em que as tarifas sobre o café brasileiro pressionam as margens da indústria nos Estados Unidos. Enquanto a Keurig é forte na América do Norte, a JDE Peet’s opera na Europa, América Latina e Oriente Médio.

No começo deste mês, Trump elevou para 50% as taxas de importação de produtos brasileiros, incluindo café, pressionando custos de toda a indústria. O Brasil é o maior produtor mundial, com volume superior ao dos cinco concorrentes seguintes somados.

Em entrevista ao The Wall Street Journal, Cofer destacou que a nova companhia de café, mais globalizada, tende a ser menos exposta a essas tarifas no médio prazo. "Se olharmos para a separação da nova companhia global de café, ela é menos impactada em uma base relativa por esses tarifas", disse o CEO.

Mas ele reconhece que o restante de 2025 deve ser desafiador, pois o segmento também enfrenta competição acirrada e custos voláteis. Já antes do tarifaço, os preços do café tinham disparado por conta de secas que se abateram sobre a safra brasileira.

JDE Peet’s tem controle pulverizado, mas a gestora europeia JAB Holding é peça central em toda a história: dona de quase 70% do poder de voto da companhia holandesa e de 4% da Keurig Dr Pepper, foi ela que articulou a união entre Keurig e Dr Pepper em 2018 e que levou a JDE Peet’s à bolsa em 2020.

Na estreia, as ações empolgaram investidores, que apostaram na resiliência do consumo de café em crises econômicas. Mas desde então a cotação cedeu, ficando abaixo do preço do IPO, reflexo da concorrência e das preocupações com tarifas.

Com a fusão, a Kering Dr. Pepper aposta que tamanho e sinergias vão ajudar a enfrentar um cenário mais complexo. A companhia estima US$ 400 milhões em economias de custos. A disputa por espaço no mercado global de café promete se intensificar.