Dona da Zara registra aumento nas vendas do 4º tri, mas prevê desaceleração em 2025; ações caem

A Inditex, grupo proprietário da Zara, divulgou nesta quarta-feira, 12, que suas vendas no quarto trimestre de 2024 apresentaram um crescimento em relação ao ano passado, totalizando 11,21 bilhões de euros.

O resultado superou os 10,34 bilhões de euros registrados no mesmo período de 2023 e atendeu às expectativas do mercado, que projetava 11,2 bilhões de euros. O lucro líquido do trimestre foi de 1,42 bilhão de euros, também dentro das previsões dos analistas.

As vendas anuais da empresa aumentaram 10,5% em termos neutros de câmbio, alcançando 38,63 bilhões de euros em 2024. O lucro líquido anual ficou em 5,88 bilhões de euros, também em linha com as previsões, comparado aos 35,9 bilhões de euros em vendas e 5,4 bilhões de euros em lucro no ano anterior, quando a companhia registrou recordes.

Apesar dos bons números no quarto trimestre, a Inditex indicou uma desaceleração nas vendas no início de 2025. De 1º de fevereiro a 10 de março, as receitas aumentaram 4% em termos neutros de câmbio, muito abaixo dos 11% de crescimento do mesmo período em 2024.

Essa desaceleração vem após um terceiro trimestre de 2024 com vendas e lucros abaixo das expectativas, devido, em parte, à valorização do dólar. As ações da Inditex, que também controla marcas como Pull & Bear, Bershka e Massimo Dutti, caíram 8,2% às 8h34, horário de Londres.

O cenário atual da Inditex destaca o crescente fosso entre o grupo e a concorrente sueca H&M, que enfrenta dificuldades diante da forte concorrência de marcas de fast-fashion de baixo custo, como a chinesa Shein.

Em janeiro, a H&M anunciou um crescimento de 3% nas vendas do quarto trimestre em moedas locais, mas ainda ficou aquém das expectativas, citando o impacto da Black Friday, embora tenha observado uma recuperação nas vendas em dezembro e janeiro.