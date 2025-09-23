Dona da Budweiser fecha parceria com Netflix para tentar impulsionar vendas de cerveja

A Anheuser-Busch InBev (AB InBev), maior cervejaria do mundo e controladora da Ambev no Brasil, anunciou nesta segunda-feira, 22, uma parceria global com a Netflix. O objetivo é ampliar o alcance de suas marcas e criar novas formas de engajamento com consumidores em meio à retração no consumo de bebidas alcoólicas.

Segundo comunicado da companhia, trata-se de uma parceria inédita em termos de escala e alcance global, unindo “as marcas de cerveja mais icônicas do mundo” a um dos serviços de entretenimento mais populares. As campanhas envolverão ativações para consumidores, integração de marcas em produções, embalagens de edição limitada, promoções digitais e ações em torno de grandes eventos esportivos e culturais.

A colaboração inclui títulos de diferentes países, como The Gentlemen (Reino Unido), Brasil 70 – A Saga do Tri (Brasil) e Culinary Class Wars (Coreia do Sul).

Também prevê campanhas conjuntas em eventos ao vivo da Netflix. Em 2024, a mexicana Cerveza Victoria já havia sido patrocinadora da luta entre Canelo e Crawford. Nos próximos anos, estão previstas ações no jogo da NFL no Natal de 2025 e na Copa do Mundo Feminina de 2027.

Oportunidades da parceria

A AB InBev afirmou, em comunicado, que a parceria com a Netflix busca explorar paixões globais como esportes, comida, música e comédia para aproximar ainda mais as marcas de seus consumidores.

Marcel Marcondes, diretor global de marketing da companhia, destacou a relevância da iniciativa. “O streaming é uma experiência social e compartilhada — é uma ocasião em que cerveja e entretenimento se encontram. Esta parceria é uma oportunidade para nossas marcas criarem experiências mais profundas com os consumidores e mais momentos de celebração enquanto assistem ao conteúdo que molda a cultura", disse em nota divulgada pela companhia.

Do lado da Netflix, a diretora de marketing, Marian Lee, afirmou que a empresa está sempre buscando maneiras de construir suas marcas e se conectar com os fãs. “A popularidade de nossos títulos nos permite entrar no zeitgeist cultural como poucos conseguem, e uma grande parceria pode tornar isso ainda melhor. Estamos muito animados para criar campanhas de impacto com a AB InBev que sejam tão únicas, divertidas e criativas quanto os programas e filmes que apoiam.”

Vendas em queda

O acordo com a Netflix chega em meio a um cenário desafiador para a indústria de bebidas. Segundo a revista Barron’s, no primeiro semestre de 2025 os volumes de venda da AB InBev caíram 2% em relação ao ano anterior, prolongando retrações já registradas em 2023 e 2024.

A fraqueza nos mercados de Brasil e China foi determinante para a desaceleração. No Brasil, onde a Ambev controla marcas como Skol e Brahma, a retração foi de 4,9%, bem abaixo da expectativa de alta de 1,3% prevista por analistas. Na China, o consumo segue afetado pela desaceleração econômica e pela migração do consumo de bares para o ambiente doméstico.

Essa pressão se refletiu nas ações da cervejaria. Apesar da valorização de 17% no acumulado do ano, os papéis recuaram 12% desde o último balanço, no fim de julho.

Com a mudança de hábitos, sobretudo entre a Geração Z e os millennials mais jovens, que têm reduzido a ingestão de álcool, a AB InBev aposta em ampliar seu portfólio de produtos de baixo ou nenhum teor alcoólico. No segundo trimestre, Budweiser Zero e Corona Zero puxaram um salto de 33% nas receitas desse segmento, mostrando força na conquista de novos consumidores e ocasiões de consumo diferentes das tradicionais.