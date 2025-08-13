Domino’s anuncia venda de US$ 1,32 bilhão em títulos para refinanciar dívidas

A Domino's Pizza Inc. anunciou ter dado início à venda de US$ 1,32 bilhão de títulos lastreados em ativos para refinanciar dívidas antigas.

A operação inclui a venda de um título de renda fixa dividido em duas partes, totalizando US$ 1 bilhão, com parcelas mínimas de US$ 300 milhões. Além disso, a empresa captará US$ 320 milhões por meio de uma linha de crédito variável não disponível para investidores.

O banco Barclays Plc lidera a transação, com apoio da Guggenheim Securities LLC.

Estratégia de financiamento com títulos lastreados em ativos

A Domino's pretende utilizar os recursos para quitar US$ 742 milhões em dívidas emitidas em 2015 e US$ 402,7 milhões referentes a notas de 2018, conforme comunicado oficial da empresa.

Até o momento, em 2025, já foram realizadas seis emissões de títulos corporativos, totalizando mais de US$ 3,1 bilhões. No ano anterior, foram 19 emissões, somando US$ 13 bilhões, segundo dados da Bloomberg News.

Esses tipos de títulos são comuns em empresas que operam com franquias em larga escala, permitindo empréstimos lastreados nos ativos geradores de receita da companhia. Recentemente, redes como Jersey Mike's e Subway também usaram esse modelo para captar recursos.