Dólar: vale comprar quando cai abaixo de R$ 5, diz economista do Banco Inter

O forte resultado do PIB do primeiro trimestre e o maior apetite ao risco no mercado internacional contribuíram para as quedas recentes do dólar, que no último pregão voltou a fechar abaixo de R$ 5. Em apenas dois dias, a moeda caiu 2,4%, passando a acumular desvalorização de 6,2% no ano. Para André Cordeiro, economista-sênior do Banco Inter, o momento pode ser propício para a compra de dólar.

"O dólar abaixo de R$ 5 tem se mostrado um bom ponto de entrada desde o início da pandemia", disse Cordeiro em entrevista à Exame Invest.

Sem grandes espaços para queda

André Cordeiro recorda ainda que em abril do ano passado o dólar chegou a R$ 4,57, o menor patamar durante a pandemia. Mas o economista acredita que será muito difícil o câmbio retornar a esse nível.

"Havia condições muito específicas que aumentaram a entrada de dólares no mundo, como a guerra na Ucrânia, que levou a realocação de investimentos que estavam na Rússia. O Brasil, que já estava com taxas de juros elevadas, foi um dos principais destinos."

Efeitos juro e fiscal

O diferencial da taxa de juro do Brasil em relação a outras economias, em especial com a americana, é um dos fatores que contribuem com a apreciação do real, segundo o economista.

"Mesmo se o Federal Reserve voltar a subir juros nos Estados Unidos, a condição continuará favorável para o real."

Por outro lado, Cordeiro ainda vê o andamento do novo arcabouço fiscal no Congresso como um "componente de risco muito elevado" em suas projeções para o dólar.

"Ainda há alguma incerteza sobre o tema, especialmente de as estimativas de receita do governo não serem cumpridas. Mas a política fiscal também pode ser um importante gatilho para o dólar cair ainda mais", disse.

Dólar entre R$ 4,80 e R$ 5,20 ao longo do ano

Mas de forma geral, Cordeiro avalia que o dólar está "bem precificado", dadas as condições atuais. "Não deve ter muita oscilação. O preço da moeda deve girar algo entre R$ 4,80 e R$ 5,20 ao longo do ano."