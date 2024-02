Dólar turismo: moeda americana está à R$ 5 para quem vai viajar; veja como economizar

O dólar turismo hoje está a R$ 5 reais, se você vai viajar entenda como comprar o dólar turismo e pagar mais barato!

Quanto está o dólar turismo hoje?

Dólar turismo

Venda: R$ 5,187

Compra: R$ 5,007

Dólar comercial

Venda: R$ 4,985

Compra: R$ 4,985

O que é dólar turismo?

O dólar turismo é uma modalidade da moeda americana que se destina às operações relacionadas ao turismo e viagens internacionais. É a forma de dólar utilizada por pessoas físicas que desejam comprar moeda estrangeira para suas viagens ao exterior. Neste contexto, ele difere do Dólar Comercial, utilizado em transações comerciais entre empresas e bancos.

O dólar turismo costuma ter uma cotação ligeiramente mais alta em relação ao Dólar Comercial, devido a custos adicionais, como taxas de casas de câmbio e margens de lucro. Além disso, seu acesso é mais restrito, sendo normalmente adquirido em casas de câmbio autorizadas ou bancos.

Como comprar dólar turismo mais barato?

Planejamento Antecipado: Comece a planejar a compra de dólares bem antes da sua viagem. A ideia é comprar a moeda aos poucos para aproveitar uma cotação média do período, o que pode ser mais vantajoso do que comprar todo o valor de uma vez só​​. Comparação entre Casas de Câmbio: Utilize ferramentas online para comparar as cotações em diferentes casas de câmbio. Existem sites que permitem visualizar a cotação de várias casas de câmbio simultaneamente, e alguns até oferecem a opção de compra online com entrega em domicílio​​. Serviços de Câmbio de Bancos: Verifique se seu banco oferece serviços de câmbio, pois algumas instituições bancárias podem oferecer cotações competitivas para seus correntistas, além da comodidade de realizar a operação por meio de caixas eletrônicos ou dentro da própria agência​​. Evitar Troca de Dinheiro no Destino: Trocar dinheiro no país de destino geralmente resulta em taxas desvantajosas. A recomendação é levar a moeda do país para onde você está viajando já daqui, evitando trocar reais por dólares em outro país​​. Custos do Cartão de Crédito Internacional: É importante estar ciente dos custos associados ao uso do cartão de crédito internacional, como o IOF. Desde março de 2020, os cartões de crédito devem utilizar a cotação do dólar do dia da compra, o que traz mais transparência, mas também requer atenção às taxas​​. Contas Digitais Internacionais: Para quem viaja frequentemente, uma conta digital internacional pode ser uma opção interessante. Esse tipo de conta permite manter saldo em dólar, protegendo-o da oscilação cambial, e geralmente oferece uma cotação mais competitiva para transferência de recursos​​. Não Vender Dólares Restantes Imediatamente: Caso sobre dólares após a viagem, considere guardá-los para uma futura viagem ao invés de vendê-los imediatamente, pois você provavelmente terá que vendê-los por uma cotação inferior à que comprou​​.

Como comprar dólar turismo?

Pesquise as Taxas: Compare as taxas de câmbio em diferentes casas de câmbio, bancos e plataformas online para encontrar as melhores ofertas. Verifique o Custo Efetivo Total: Além da taxa de câmbio, considere taxas adicionais como IOF, taxa de serviço e entrega para calcular o custo total da compra. Monitoramento: Use aplicativos e sites para monitorar flutuações na taxa de câmbio e identificar momentos mais vantajosos para a compra. Compra Online ou Presencial: Dependendo da sua preferência, você pode comprar dólares em lojas físicas de casas de câmbio, bancos ou através de plataformas online, algumas oferecendo a entrega do valor em casa. Documentação: Esteja preparado para fornecer documentos pessoais como RG, CPF e, possivelmente, comprovante de residência, dependendo do valor da transação. Pagamento: Realize o pagamento conforme as opções disponíveis, que podem incluir transferência bancária, cartão de débito, entre outros, conforme a instituição escolhida.

Qual a diferença do dólar comercial para o dólar turismo?

O dólar comercial trata-se de milhares de dólares em transação no mercado de câmbio. Isso computa exportações, importações, transferências financeiras milionárias e que normalmente são feitas por grandes empresas e bancos.

Já o dólar turismo é comprado por pessoas físicas, normalmente em casas de câmbio, em menores quantidades para viagens ou até passado no cartão de crédito.

Por que o dólar turismo é mais caro?

A cotação do dólar turismo é mais cara, pois são compras muito menores do câmbio, ao contrário das transações feitas por grandes empresas e instituições. Logo, seu custo operacional com transporte de notas e taxa de corretoras ficam mais alto.

