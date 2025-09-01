Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Dólar sobe pela segunda sessão seguida com cautela sobre orçamento de 2026

O dia foi de baixa liquidez devido ao feriado do Dia do Trabalho nos EUA

Dólar e real (RHJ/Getty Images)

Dólar e real (RHJ/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 17h04.

Última atualização em 1 de setembro de 2025 às 17h16.

O dólar à vista fechou a sessão desta segunda-feira, 1º, em leve alta de 0,33%, a R$ 5,440, depois de oscilar entre R$ 5,415 e R$ 5,449. O pregão foi de baixa liquidez devido ao feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, trazendo as atenções para o cenário doméstico.

Enquanto isso, o Dollar Index (DXY), índice que mede o desempenho da moeda americana frente a uma cesta de pares, caía 0,09%.

“O mercado não recebeu com bons olhos a primeira versão do Orçamento para 2026, que prevê um superávit de quase R$ 35 bilhões, mas que depende de exclusões de gastos. Isso acaba gerando incerteza com relação ao fiscal, que já é o calcanhar de aquiles do Brasil”, explica Cristiane Quartaroli, economista-chefe do Ouribank.

O projeto foi enviado ao Congresso Nacional na noite de sexta e, ao incluir gastos fora do arcabouço fiscal, a estimativa é de déficit de R$ 23,3 bilhões para o próximo ano. Além disso, o mercado segue atento ao julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete aliados pela trama golpista para tentar reverter o resultado das eleições de 2022.

Há ainda um sentimento de cautela do mercado internacional, que aguarda a divulgação do Payroll na sexta-feira. O governo americano publicará o relatório de emprego do mês de agosto, com possíveis sinais sobre os próximos passos do Federal Reserve.

Economistas ouvidos pela Bloomberg projetam criação de 75 mil vagas. O tema ganhou destaque depois que o Departamento de Estatísticas Trabalhistas (BLS, na sigla em inglês) revisou para baixo em quase 260 mil postos os números de maio e junho, o que levou o presidente Donald Trump a demitir a chefe da agência e acusá-la de manipular dados por motivos políticos.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.

Acompanhe tudo sobre:DólarCâmbioPayrollOrçamento federalJair Bolsonaro

Mais de Invest

Ações dos EUA atingem nível mais caro desde a bolha das 'pontocom', diz jornal

Saque-aniversário do FGTS: Caixa libera pagamento para novo grupo nesta segunda; veja quem recebe

Onde investir em setembro? Veja as ações ‘queridinhas’ para o mês

Licenciamento 2025 em SP: veja quem deve pagar no mês de setembro

Mais na Exame

Carreira

Executivo tem duas palavras para quem ainda não quer aprender sobre IA

Mundo

Sheinbaum busca 'melhores condições' comerciais com EUA enquanto negocia sobre segurança

Mercados

Ações dos EUA atingem nível mais caro desde a bolha das 'pontocom', diz jornal

Casual

Mil unidades e collab com Pantone: o novo relógio exclusivo da IWC