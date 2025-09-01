Dólar sobe pela segunda sessão seguida com cautela sobre orçamento de 2026

O dólar à vista fechou a sessão desta segunda-feira, 1º, em leve alta de 0,33%, a R$ 5,440, depois de oscilar entre R$ 5,415 e R$ 5,449. O pregão foi de baixa liquidez devido ao feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, trazendo as atenções para o cenário doméstico.

Enquanto isso, o Dollar Index (DXY), índice que mede o desempenho da moeda americana frente a uma cesta de pares, caía 0,09%.

“O mercado não recebeu com bons olhos a primeira versão do Orçamento para 2026, que prevê um superávit de quase R$ 35 bilhões, mas que depende de exclusões de gastos. Isso acaba gerando incerteza com relação ao fiscal, que já é o calcanhar de aquiles do Brasil”, explica Cristiane Quartaroli, economista-chefe do Ouribank.

O projeto foi enviado ao Congresso Nacional na noite de sexta e, ao incluir gastos fora do arcabouço fiscal, a estimativa é de déficit de R$ 23,3 bilhões para o próximo ano. Além disso, o mercado segue atento ao julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete aliados pela trama golpista para tentar reverter o resultado das eleições de 2022.

Há ainda um sentimento de cautela do mercado internacional, que aguarda a divulgação do Payroll na sexta-feira. O governo americano publicará o relatório de emprego do mês de agosto, com possíveis sinais sobre os próximos passos do Federal Reserve.

Economistas ouvidos pela Bloomberg projetam criação de 75 mil vagas. O tema ganhou destaque depois que o Departamento de Estatísticas Trabalhistas (BLS, na sigla em inglês) revisou para baixo em quase 260 mil postos os números de maio e junho, o que levou o presidente Donald Trump a demitir a chefe da agência e acusá-la de manipular dados por motivos políticos.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.