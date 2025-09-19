Dólar sobe, mas não se distancia das mínimas do ano: bancos cortam projeções para a moeda

O dólar abriu a sessão desta sexta-feira, 19, em leve alta de 0,17%, a R$ 5,328, após uma semana marcada por decisões de juros no Brasil e nos Estados Unidos.

Analistas da UBS BB projetam a moeda americana em R$ 5,40 no fim de 2025 e 2026, revisando estimativas anteriores, que eram de R$ 5,80 para o final de 2025 e R$ 5,86 para o final de 2026. Entre os fatores que favorecem o real citados pelo banco, está o afrouxamento monetário global. No entanto, uma volatilidade é esperada devido às eleições gerais de 2026, diz o UBS.

Já analistas do Itaú BBA revisaram a projeção da taxa de câmbio para R$ 5,35 em 2025, contra R$ 5,50 da projeção anterior.

Para o fim de 2026, o banco projeta o dólar também a R$ 5,50. Os analistas atribuem a força do real a um cenário externo favorável, com o enfraquecimento global do dólar.

Nesta sexta, o presidente americano Donald Trump e o presidente chinês Xi Jinping devem se reunir, algo que pode definir o destino do TikTok e abrir espaço para uma trégua nas tensões comerciais.

A pauta deve incluir também discussões sobre as restrições comerciais que atingem semicondutores e terras raras, além do acesso da Nvidia à China. Trump disse estar “muito perto de fechar acordos sobre tudo isso” e acenou para um possível encontro presencial com Xi ainda neste ano.

Na Ásia, o Banco do Japão manteve a taxa básica em 0,5%, reforçando a estratégia de estabilidade monetária. No fim da noite, será a vez do Banco Central da China definir os juros das LPRs de 1 e 5 anos.

No cenário doméstico, o debate sobre anistiar os envolvidos no 8 de janeiro pode influenciar o cenário eleitoral de 2026, atraindo os olhares do mercado. O relator do chamado PL da Anistia, deputado Paulinho da Força, afirmou hoje que pretende apresentar um relatório com foco na redução de penas, e não em perdoar os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro.

Juros nos EUA e Brasil

O Fed reduziu os juros da economia dos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual nesta semana. Foi o primeiro corte neste ano, após cinco reuniões consecutivas sem mexer na taxa. Mas a decisão não foi unânime: o diretor Stephen Miran, indicado pelo presidente americano Donald Trump, defendeu um corte de 0,5 ponto percentual.

A maioria dos diretores do Fed também projeta mais dois cortes de juros para este ano. Na coletiva de imprensa, o Jerome Powell, presidente da autoridade monetária, deixou claro que o arrefecimento do mercado de trabalho foi o que pautou a decisão do colegiado. “Os riscos para o mercado de trabalho mudaram, há sinais reais de desaceleração”, disse ele.

Por aqui, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a taxa de juros em 15% ao ano, reforçando a perspectiva de que um ciclo de corte deve começar apenas a partir de 2026.

No comunicado, o Banco Central (BC) manteve a mesma comunicação da última reunião, sem indicação do início de um ciclo de corte da Selic no curto prazo. “O tom ainda foi bem hawkish, sem dar espaço para discussão sobre corte de juros no curto prazo, apesar da melhora recente no cenário externo, com o corte de juros pelo Fed e a valorização do câmbio desde a última reunião”, afirma Rafaela Vitoria, economista-chefe do Inter.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.