Dólar sobe e se reaproxima de R$ 5,30 com novos ataques a infraestrutura do Irã

O dólar à vista abriu em alta nesta terça-feira, 24, refletindo a retomada da cautela nos mercados globais diante da persistência das tensões geopolíticas. Às 10h39, a moeda americana avançava 0,52%, cotada a R$ 5,268, após ter recuado 1,29% na véspera, quando encerrou o dia a R$ 5,24.

No exterior, o índice DXY, que mede a força do dólar frente a uma cesta de seis moedas de países desenvolvidos, também registrava valorização, subindo 0,35%, aos 99,48 pontos.

O movimento indica uma recomposição de posições defensivas por parte dos investidores, em meio à incerteza sobre a evolução do conflito no Oriente Médio. Ainda que o adiamento de ataques à infraestrutura energética iraniana tenha ajudado a conter a volatilidade no curto prazo, nesta segunda, 23, o ambiente segue frágil.

"O impacto foi limitado, mas o histórico político de [do presidente dos Estados Unidos] Trump mantém os mercados cautelosos", afirmou o estrategista de câmbio do National Australia Bank, Rodrigo Catril.

"Os comentários deram um alívio à volatilidade pelo menos, mas é difícil imaginar que isso vá desencadear uma tendência de apetite ao risco", disse à Reuters.

Na prática, o cenário segue marcado por uma dinâmica de alternância entre alívio e tensão, o que dificulta uma direção clara para os ativos de risco e sustenta a demanda por proteção no dólar. Apesar de declarações ontem de Trump, sinalizando abertura ao diálogo com o Irã, apesar das autoridades iranianas negarem, novos episódios de escalada voltaram a pressionar os mercados nesta terça-feira.

Segundo a agência iraniana Fars, duas instalações de gás e um gasoduto na cidade de Isfahan, na região central do Irã, foram atingidos em ataques atribuídos aos Estados Unidos e a Israel, sofrendo danos parciais.

Em resposta, o Irã lançou uma nova onda de mísseis contra Israel. Horas antes, o exército israelense já havia confirmado ao menos um ataque no norte do país durante a madrugada. Em Tel Aviv, uma forte explosão deixou quatro pessoas feridas.

A intensificação dos confrontos reforça a percepção de risco no cenário internacional e sustenta o viés de alta do dólar, à medida que investidores buscam ativos considerados mais seguros.