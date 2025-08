Dólar retoma o patamar dos R$ 5,50 de olho no possível corte de juros pelo Fed

O dólar à vista fechou a sessão desta segunda-feira, 4, em queda de 0,71%, a R$ 5,506, após oscilar entre R$ 5,496 e R$ 5,543.

A divisa americana mantém trajetória de queda, rondando a marca de R$ 5,50, em meio à fraqueza global do dólar e ao fortalecimento do real.

"O movimento de hoje é sustentado pelo maior apetite por risco no exterior, pela valorização do minério de ferro e pelas expectativas de que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) possa iniciar um ciclo de cortes de juros já em setembro, após dados de emprego mais fracos divulgados na sexta-feira passada", explica Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

Esses fatores têm contribuído para uma certa recuperação do real, embora a falta de clareza sobre as negociações entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, referentes às tarifas de 50%, ainda restrinja avanços maiores. Além disso, a expectativa de que a Selic permaneça em nível elevado adiciona mais um elemento ao cenário que impacta o câmbio no pregão desta sessão.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.