Dólar opera em queda após atingir R$ 5,14, menor patamar em quase dois anos

Após abrir a sessão em ligeira alta, alcançando a máxima do dia em R$ 5,191, o dólar virou para queda e atingiu, na mínima, R$ 5,139. Esse é o menor valor em quase dois anos, quando no dia 21 de maio a moeda estava em R$ 5,116. Às 13h, ele reduziu as perdas e operava a R$ 5,153, com queda de 0,44%.

Na sexta-feira, 20, a moeda recuou diante de ajustes de posições e da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de derrubar tarifas impostas pelo presidente Donald Trump, reduzindo incertezas sobre o uso desse instrumento como política econômica.

Hoje, ele segue a tendência de queda, muito impulsionado ainda por essa decisão, segundo Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos.

"Vimos que as tarifas impostas por Trump trouxeram um custo de vida maior para os americanos ao longo de 2025. A leitura agora é que a inflação deve ceder um pouco, com as tarifas menores até o final desses 150 dias e possivelmente menores ainda até depois desse prazo. Isso ajudaria o BC a cortar juros com mais intensidade do que se está projetando", diz.

Segundo ele, a Suprema Corte colocou um limite no poder do presidente americano. "Desde a Venezuela, que não foi feita com a autorização do Congresso, o presidente Trump tem testado bastante até onde ele pode ir", comenta.

Ele complementa: "Falou que talvez não reconhecesse as eleições do meio do mandato se os republicanos perdessem o poder na Câmara. Esse limite agora se soma para diminuir um pouco a sensação de incerteza global e reduzir a necessidade de um dólar caro."

Na semana passada, o dólar fechou a R$ 5,176, queda de 0,98% e no menor nível em 21 meses, acumulando desvalorização de 1,02% na semana frente ao real.

No cenário externo, a fraqueza do dólar favoreceu moedas emergentes, e o real foi apoiado por fluxos positivos para ativos brasileiros.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.