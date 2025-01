Dólar hoje: moeda recua após discurso de Trump em Davos e chega em R$5,88

O dólar comercial registrava queda de 1,02%, cotado a R$ 5,885, na tarde desta quinta-feira, 23. A moeda chegou à mínima do dia logo após o discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.

Trump destacou que pretende reduzir impostos para empresas que fabricarem dentro dos EUA, além de reforçar a possibilidade de sobretaxar companhias que optarem por produzir fora do país. A ausência de anúncios concretos sobre novas tarifas contribuiu para a especulação e, consequentemente desvalorização do dólar.

Outro ponto do discurso que chamou a atenção foi o pedido do presidente americano para que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reduza os preços do barril de petróleo. A expectativa é que o ajuste contribua com a diminuição da inflação e permita cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos. Essa sinalização pressionou os preços do petróleo, que aceleraram as quedas.

Discurso de Trump influencia mercado

Trump mencionou que a redução dos preços do petróleo poderia pressionar a Rússia em relação à guerra na Ucrânia. Essa postura, considerada mais moderada por analistas, também contribuiu para a queda do dólar, refletindo menor tensão no mercado global.

Por fim, Trump fez a sua primeira crítica ao Federal Reserve (Fed, banco central americano), declarando que pressionará por uma redução nas taxas de juros. O republicano disse que irá pedir que as taxas de juros "caiam imediatamente", afirmando "que elas deveriam cair no mundo todo".

Todas essas declarações aliviaram o câmbio, com investidores ajustando suas posições diante da falta de anúncios de medidas mais severas ou mudanças significativas. A expectativa é de que novas sinalizações da Casa Branca sobre tarifas e política energética continuem impactando os mercados nas próximas semanas.