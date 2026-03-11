Dólar ganha fôlego no Brasil e no exterior com 'montanha russa' do petróleo

O dólar à vista abriu em leve alta nesta quarta-feira, 11, rondando a estabilidade, acompanhando o movimento observado no exterior. Às 9h27, a moeda americana avançava 0,02% frente ao real, cotada a R$ 5,163.

No mercado internacional, o dólar também operava com ganhos moderados. No mesmo horário, o índice DXY, que mede o desempenho da moeda americana frente a uma cesta de seis divisas de países desenvolvidos, subia 0,10%, aos 99,03 pontos no mesmo horári.

O movimento da moeda ocorre em meio às incertezas provocadas pela guerra no Irã e pelas fortes oscilações no mercado de petróleo, fatores que seguem no radar dos investidores globais. A alta recente da commodity tende a fortalecer o dólar frente a outras moedas, em um ambiente de maior aversão ao risco.

Ainda assim, parte do mercado monitora a possibilidade de uma intervenção para conter a disparada do petróleo. A Agência Internacional de Energia (AIE) deve discutir nesta quarta a maior liberação emergencial de reservas da história, segundo informações divulgadas pela Bloomberg.

A proposta envolve a liberação entre 300 milhões e 400 milhões de barris. A medida busca amenizar a pressão nos preços da commodity, que seguem voláteis diante das tensões geopolíticas no Oriente Médio.

Além do cenário geopolítico e energético, investidores também aguardam a divulgação de novos dados de inflação nos Estados Unidos, em especial o índice de preços ao consumidor (CPI), que pode influenciar as expectativas para a política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos).