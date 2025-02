Dólar forte e tarifas de Trump podem provocar êxodo de US$ 54 bilhões na Ásia

A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor novas tarifas sobre importações do Canadá, México e China gerou uma forte reação nos mercados asiáticos. Com a valorização do dólar, investidores migraram para ativos mais seguros, levando a uma queda nas bolsas da Ásia e do Pacífico. O MSCI Asia Pacific Index atingiu seu nível mais alto desde 2023, enquanto moedas da região perderam força.

Esse cenário reflete um impacto mais amplo da guerra comercial iniciada por Trump, que aplicou uma taxa de 25% sobre exportações canadenses e mexicanas e 10% sobre os produtos chineses. A medida deve aumentar os preços dos produtos asiáticos nos EUA, reduzindo sua competitividade. Além disso, a inflação americana pode ser pressionada para cima, dificultando a redução dos juros.

As autoridades monetárias agora enfrentam o desafio de mitigar os efeitos dessas tarifas, que prejudicam tanto os mercados emergentes quanto a economia americana.

Mesmo antes da implementação das tarifas, a incerteza sobre a política econômica de Trump já vinha afetando os mercados. Desde novembro do ano passado, quando venceu a eleição, o MSCI Asia Pacific Index acumulou uma queda de 4,4%. Enquanto isso, os índices MSCI Europe e S&P 500 cresceram 4,4% e 4,5%, respectivamente, impulsionados pela valorização do dólar.

O índice Bloomberg Dollar, que mede a performance de 10 moedas globais frente ao dólar americano, alcançou seu maior nível desde novembro de 2022.

Na manhã desta terça-feira, 4, a China anunciou uma retaliação às tarifas impostas por Trump. Entre as sanções econômicas, Pequim estabeleceu tarifas de 15% sobre carvão e gás natural liquefeito (GNL), além de 10% sobre petróleo bruto, máquinas agrícolas e carros com motores de grande porte importados dos EUA. As tarifas passarão a valer a partir da próxima segunda-feira.

Investidores fogem de mercados emergentes

A turbulência gerada pela política econômica de Trump resultou na saída de US$ 12,3 bilhões de mercados emergentes asiáticos fora da China somente em janeiro – o maior volume desde 2009, segundo a Bloomberg.

A valorização do dólar leva investidores a migrar para ativos mais seguros, como títulos do Tesouro americano, deixando de lado ações asiáticas.

A estrategista de mercado global Kimmy Tong, da Everbright Securities International, afirmou à Bloomberg que esse movimento reduz a liquidez nos mercados emergentes, aprofundando a queda nas bolsas da região. "Os investidores retiram dinheiro de ativos mais arriscados, como ações asiáticas, e movem para ativos mais seguros, como títulos do Tesouro dos EUA", explica.

A tendência de desaceleração nos mercados asiáticos pode se intensificar caso novas medidas protecionistas sejam adotadas pelo governo dos EUA, reforçando um cenário de incerteza para a economia global.