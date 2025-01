Dólar forte e mudanças políticas: o que observar nos resultados das gigantes dos EUA

A partir de quarta-feira, 15 de janeiro, JPMorgan, Citi e Wells Fargo darão início à divulgação dos números do quarto trimestre, seguidos na quinta-feira por Bank of America, Goldman Sachs e Morgan Stanley.

Os relatórios iniciais prometem lançar luz sobre a saúde corporativa e a economia americana, com os olhos do mercado voltados para os impactos macroeconômicos e setoriais, segundo o Business Insider.

O verdadeiro destaque, no entanto, será a semana de 27 de janeiro, quando Apple, Amazon, Microsoft e Meta Platforms revelarem seus resultados.

[Grifar]Até 7 de fevereiro, aproximadamente 75% das empresas do S&P 500 terão divulgado seus dados[/grifar], proporcionando uma visão abrangente das tendências de mercado para 2025. A temporada será encerrada em 26 de fevereiro com a Nvidia, cuja atuação no campo da inteligência artificial será observada de perto.

Três tendências essenciais para os investidores

David Kostin, estrategista-chefe de ações do Goldman Sachs, destacou três tendências principais que moldarão a temporada de resultados e o comportamento do mercado em 2025:

O impacto do dólar forte no crescimento de vendas

O dólar americano, em seu ponto mais alto em mais de dois anos, representa um desafio para as empresas multinacionais, considerando que 30% das receitas do S&P 500 vêm de mercados internacionais . A valorização cambial deve limitar a conversão de ganhos em dólares, potencialmente reduzindo o número de empresas que superam as estimativas de vendas. Adaptação ao novo cenário político

Com Donald Trump assumindo a presidência, espera-se que as empresas abordem em seus relatórios como pretendem lidar com possíveis mudanças em tarifas, regulamentações e políticas tributárias. [Grifar]Os investidores buscarão detalhes sobre estratégias para repassar custos, ajustar cadeias de suprimentos e mitigar riscos[/grifar], em meio às incertezas políticas. Sustentação do crescimento das gigantes da tecnologia

As chamadas "Magníficas 7" — Apple, Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia e outras líderes — foram o motor dos lucros do S&P 500 nos últimos anos. No entanto, há sinais de desaceleração no ritmo de crescimento dessas empresas em 2025. Ainda assim, surpresas positivas nos lucros podem reforçar o papel dessas gigantes como catalisadoras do mercado .

Segundo Kostin, a expectativa de um crescimento de 11% nos lucros por ação (EPS) para o S&P 500 reflete otimismo moderado, mas alerta que o ritmo de superação de expectativas pode desacelerar. [Grifar]A temporada de resultados será um termômetro para a resiliência das empresas frente a desafios como a força do dólar e mudanças políticas[/grifar].