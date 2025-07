Dólar fecha perto da estabilidade com desdobramentos das tarifas de Trump no radar

O dólar fechou esta quinta-feira, 24, com leve queda de 0,06%, cotado a R$ 5,519. Na máxima do dia, chegou a R$ 5,539. Investidores continuam atentos a possíveis novas informações sobre medidas tarifárias dos Estados Unidos contra o Brasil.

Ontem, o mercado mostrou um apetite maior por ativos de risco, otimistas com o acordo comercial fechado entre Japão e EUA, com o dólar fechando o dia com queda de 0,79%. O acordo estabelece uma tarifa de 15% sobre produtos japoneses, abaixo dos 25% inicialmente previstos para entrarem em vigor em 1º de agosto.

O presidente americano Donald Trump anunciou uma tarifa extra de importação de 50% para os produtos brasileiros no início do mês, argumentando que a taxa se deve aos processos judiciais contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e contra as redes sociais americanas. Além disso, o republicano também citou práticas comerciais do Brasil que considera prejudiciais aos Estados Unidos.

Na segunda, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo avalia implementar instrumentos de apoio a setores da economia impactados pela tarifa anunciada pelos EUA. Enquanto isso, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, realiza reuniões com o setor produtivo para discutir uma resposta à tarifa de 50% sobre produtos brasileiros.

A faixa de 15% foi definida por Trump como o menor percentual de sobretaxa a ser impostos, enquanto a de 50% seria a maior.

Mais cedo, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu não mandar prender Bolsonaro, o que elevou a volatilidade do câmbio momentaneamente. Depois disso, ele voltou à estabilidade.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.