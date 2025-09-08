Dólar fecha estável, a R$ 5,41, em início de semana decisiva para o Fed

O dólar à vista fechou em leve alta de 0,09%, nesta segunda-feira, 8, a R$ 5,417, após oscilar entre R$ 5,403 e R$ 5,448. O movimento foi na contramão do exterior, com índice DXY, que compara do dólar a uma cesta de moedas estrangeiras, caindo a 0,30%.

Nesta semana, investidores aguardam os dados de inflação nos Estados Unidos, após o Payroll trazer dados abaixo das expectativas na sexta. Na quarta, será publicado o índice de preços ao produtor (PPI) e, na quinta, o índice de preços ao consumidor (CPI). Os resultados podem reforçar as expectativas de corte nas taxas de juros no país.

A desaceleração na geração de empregos e uma inflação ainda sob controle podem indicar que o Federal Reserve inicie cortes de juros já em setembro. Caso a diferença de juros entre o Brasil e os EUA seja grande, isso pode atrair investidores estrangeiros, tornando a moeda brasileira mais valorizada.

“A pressão veio da percepção de maior risco político e fiscal, o que levou investidores a buscar proteção cambial em meio à cautela que marca o início de uma semana carregada de indicadores”, explica Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

Ainda no cenário doméstico, o boletim Focus mostrou que as expectativas dos economistas para a inflação em 2025 permanecem em 4,85%. Para 2026, as projeções recuaram levemente, de 4,31% para 4,30%.

No Brasil, a atenção hoje estava também estava para a retomada do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.