Dólar fecha em queda com temores sobre política fiscal dos EUA e chega a R$ 5,64

O dólar fechou em leve queda de 0,20% nesta quarta-feira, 21, cotado a R$ 5,642, depois de oscilar entre R$ 5,640 e R$ 5,678 em dia de agenda econômica esvaziada. O movimento do câmbio segue a tendência global, com maiores receios sobre a sustentabilidade fiscal de economias desenvolvidas.

O índice do dólar (DXY), que mede o desempenho da moeda americana frente a uma cesta de seis divisas, caía 0,33%.

Há temores sobre o cenário fiscal dos Estados Unidos, com discussões sobre um projeto de lei de cortes de impostos que, caso aprovado, pode acrescentar até US$ 5 trilhões à dívida do governo, segundo alguns analistas. O acréscimo preocupa investidores, sobretudo após a agência Moody’s rebaixar a nota de crédito do país.

Além disso, André Valério, economista sênior do Inter, cita um leilão de Treasuries realizado hoje com baixa demanda, o que pressionou ainda mais os yields, fazendo com que a taxa de 30 anos se aproximasse de 5,10% e a de dez anos, de 4,60%.

Investidores também aguardam novos desdobramentos sobre a política comercial dos Estados Unidos, que vem negociado a redução das tarifas anunciadas no início de abril. O país já anunciou um acordo com o Reino Unido e uma trégua comercial com a China.

No Brasil, o destaque tem sido os recordes históricos atingidos pelo Ibovespa, que fechou acima dos 140 mil pontos pela primeira vez ontem.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.