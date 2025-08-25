Dólar fecha em queda ainda embalado pela expectativa de corte de juros nos EUA

O dólar à vista fechou a sessão desta segunda-feira, 25, em baixa de 0,20%, a R$ 5,414, após oscilar entre R$ 5,401 e R$ 5,436.

Alison Correia, analista de investimentos e co-fundador da Dom Investimentos, explica que o dólar está em queda principalmente devido à expectativa de corte de juros nos Estados Unidos.

A sinalização de Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole, de que os juros podem começar a cair já na próxima reunião do Fed, animou os mercados globais e aumentou a perspectiva de entrada de capital estrangeiro no Brasil.

"Powell falou do mercado de trabalho, que a maior ótica dele ali não é tanto a inflação ultimamente, mas sim a questão de empregos e como ele vê que realmente o mercado está se acentuando, isso indica que ele visualiza a possibilidade de um corte de juros já na próxima reunião — foi a grosso modo o que ficou interpretado pela fala dele", diz Correia.

Esse fluxo de recursos externos pressiona o dólar para baixo, já que investidores precisam converter moeda estrangeira em reais para aplicar em títulos, bolsa ou operações de carry trade.

Correia ainda reforça que esse dinheiro que entra não pressiona tanto a inflação doméstica, porque não é direcionado ao consumo, mas sim a aplicações financeiras. Por isso, o especialista acredita que o dólar pode continuar caindo até o fim do ano e até chegar a R$ 5,20 — já o último Boletim Focus projeta um câmbio a R$ 5,59.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.