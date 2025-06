Dólar fecha em leve alta de 0,17% após dados de emprego mais fracos nos EUA

O dólar fechou em leve alta de 0,17% nesta quarta-feira, 4, cotado a R$ 5,645, depois de oscilar entre R$ 5,610 e R$ 5,653.

Às 17h11, o dólar futuro para julho operava estável, a R$ 5,675. Lá fora, o índice do dólar (DXY) caía 0,38%. O euro subia 0,33%, a US$ 1,141, e a libra ganhava 0,20%, a US$ 1,354.

No exterior, o relatório de empregos ADP veio bem abaixo do consenso, o que pesou contra o dólar. Apesar da criação de vagas de trabalho no setor privado dos Estados Unidos ter aumentado, foi muito menos do que o esperado, com o ritmo de criação de novas vagas mais lento em mais de dois anos.

No cenário doméstico, o destaque continua na indefinição quanto às medidas compensatórias para o fim da cobrança do IOF.

Além disso, Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad, afirma que a emissão de títulos soberanos no exterior contou com forte demanda por parte dos investidores estrangeiros, o que ajudou a limitar a alta da moeda na sessão.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.