Dólar fecha em baixa, a R$ 5,21, com alívio do mercado sobre conflito no Irã

O dólar à vista não sustentou os ganhos recentes e encerrou as negociações nesta quarta-feira, 4, em queda firme frente ao real, devolvendo parte da valorização acumulada desde o início do conflito no Irã. A moeda americana acompanhou o enfraquecimento global do dólar e fechou com recuo de 0,89%, cotada a R$ 5,2175, após oscilar entre a mínima de R$ 5,1936 e a máxima de R$ 5,2574.

No exterior, o índice DXY, que compara o dólar a uma cesta de seis moedas de países desenvolvidos, também perdeu força. Às 17h23, a divisa recuava 0,29%, aos 98,77 pontos.

Com o movimento desta quarta, o dólar passou a acumular queda de 4,94% em 2026. Antes da escalada do conflito, na sexta-feira, 27, a desvalorização no ano era ainda maior, de 6,49%.

O alívio que sustentou a retomada da depreciação da moeda americana veio em meio a novas notícias sobre o conflito envolvendo Estados Unidos e Israel contra o Irã, que têm ditado o humor dos investidores nos últimos dias.

Entre os fatores que contribuíram para a melhora do sentimento estão as declarações do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, que afirmou à CNBC nesta quarta que Washington anunciará "uma série de medidas" para dar suporte ao comércio de petróleo no Golfo Pérsico, sinalizando disposição para agir caso as tensões ameacem o fluxo energético na região.

Segundo a Bloomberg, investidores também reagiram a uma reportagem do The New York Times relatando contatos indiretos de Teerã com os EUA para negociar o fim do conflito, ainda que autoridades mantenham ceticismo quanto a uma solução rápida.

Nos Estados Unidos, o dado de emprego da ADP também ajudou a dar suporte aos ativos de risco. O setor privado criou 63 mil vagas em fevereiro, acima das expectativas. Apesar disso, o mercado segue à espera do relatório oficial de emprego, o payroll, que será divulgado nesta sexta, 6, além de novos dados de atividade ao longo da semana.

"O mercado na segunda e na terça-feira vinha trabalhando com a possibilidade de uma extensão do problema, especialmente após o fechamento do Estreito de Ormuz e as ameaças dos iranianos. Hoje, o sentimento lá fora, que obviamente veio para as mesas no Brasilm é de que o conflito talvez se resolva antes do esperado", afirmou Alexandre Viotto, chefe de banking da EQI Investimentos,.

Segundo o operador, não houve um fato isolado que justificasse a virada do dólar. "Não teve nenhuma notícia absurda ou especial para fazer esse movimento ocorrer. Foi muito mais um sentimento de esperança de que o conflito termine antes do que se imaginava no início da semana", disse ele.

O que esperar do dólar

Viotto pondera, no entanto, que o alívio pode ser temporário. "Apesar dessas sinalizações, o que ouvimos na mídia americana e aqui no Brasil, com fontes na Casa Branca e em Tel Aviv, é que os bombardeios tendem a se intensificar nos próximos dias, e não o contrário. Então, na minha opinião, não deixa de ser um respiro".

Por conta disso, a visão da EQI é mais cautelosa para os próximos meses. "O nosso cenário base, inclusive para clientes importadores, é seguir fazendo hedge cambial e se preparando para um conflito mais dilatado do que as previsões de hoje estão dizendo", afirmou Viotto.

"Se fosse para apostar, eu apostaria em um período mais longo de problemas para ativos de risco — bolsa brasileira, bolsas do exterior, moedas emergentes e commodities, que costumam sofrer nesse ambiente. Estruturalmente, o risco continua elevado".

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.