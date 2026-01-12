Dólar fecha em alta moderada, a R$ 5,37, apesar da fraqueza da moeda no exterior

O dólar à vista encerrou o pregão desta segunda-feira, 12, em leve alta frente ao real, na contramão do movimento observado no exterior, onde a moeda americana perdeu força diante do aumento do prêmio de risco.

O câmbio doméstico fechou em alta de 0,12%, a R$ 5,372, apesar do enfraquecimento global do dólar. No índice DXY, por exemplo, que mede a força do dólar contra uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, a divisa recuou 0,26%.

Segundo Ian Lopes, economista da Valor Investimentos, o dólar avançou ligeiramente frente ao real por conta da declaração do presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo. A autoridade afirmou nesta segunda que o Banco Central concordou com a realização da inspeção no caso Master.

De acordo com Vital do Rêgo, essa foi a conclusão da reunião realizada mais cedo na sede da autoridade monetária entre Vital do Rêgo, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, e o relator do processo que investiga a liquidação do Banco Master pela autoridade monetária, ministro Jhonatan de Jesus.

A decisão, porém, é vista como "um risco institucional e uma afronta à credibilidade do Banco Central", segundo Lopes.

Desconfiança pesa contra o dólar no exterior

Já no exterior, o dólar caiu diante da notícia de que o Departamento de Justiça abriu uma investigação criminal contra o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell. A investigação amplia as tensões entre a Casa Branca e o Fed justamente no momento em que se aproxima o fim do mandato de Powell como chair da instituição.

A apuração, revelada inicialmente pelo Wall Street Journal, envolve intimações relacionadas ao depoimento prestado por Powell ao Comitê Bancário do Senado no ano passado, quando ele foi questionado sobre um projeto de reforma de prédios do Fed estimado em US$ 2,5 bilhões.

Em um pronunciamento em vídeo divulgado no domingo à noite, classificou a iniciativa como "sem precedentes" e afirmou que a investigação é um pretexto para pressionar o Fed a reduzir os juros e enfraquecer sua independência.

"O dólar cai um pouco por conta de uma investigação que o governo americano abriu contra o presidente do Banco Central. Existe uma disputa do presidente Donald Trump com Jerome Powell, e os mercados gostam de bancos centrais independentes. Essa desconfiança leva investidores a vender dólar”, afirmou Daniel Teles, especialista e sócio da Valor Investimentos.

Como consequência, ativos considerados reservas alternativas de valor, como ouro e prata, registraram recordes nas negociações desta segunda.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.