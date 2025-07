Dólar fecha em alta de olho em juros elevados nos EUA por mais tempo

O dólar à vista fechou a sessão desta quinta-feira, 31, em alta de 0,21%, a R$ 5,6, após oscilar entre R$ 5,563 e R$ 5,624.

Em um dia marcado pela disputa técnica relacionada à formação da taxa Ptax - referência para a liquidação de ajustes de contrato de câmbio e posições dos portifólios locais - o dólar apresentou volatilidade.

Após começar o dia em queda, alinhado à reação inicial positiva à redução parcial das tarifas americanas, a moeda americana ganhou força devido à reprecificação das expectativas de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) e dados econômicos mais sólidos nos EUA, como o Produto Interno Bruto (PIB).

"Internamente, a tensão política decorrente das sanções americanas e a percepção de risco institucional, geraram um ambiente de maior cautela e saída de ativos de riscos locais. O contexto permanece sendo agravado pela incerteza comercial envolvendo o tarifaço americano, mesmo com exceções de alguns itens da pauta exportadora brasileira que amenizou os efeitos de curto prazo", diz Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

Segundo ele, o posicionamento no mercado permanece defensivo diante das incertezas, o que acabou exercendo pressão negativa sobre o real na sessão de hoje.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.