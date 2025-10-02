Dólar fecha em alta, a R$ 5,33, com fiscal no Brasil e 'apagão' de dados nos EUA

O dólar à vista fechou a sessão desta quinta-feira, 2, com alta de 0,20%, a R$ 5,339, depois de oscilar entre R$ 5,308 e R$ 5,372, em sessão de baixa liquidez marcada pelo Shutdown nos Estados Unidos.

A ausência de indicadores oficiais, fruto da paralisação do governo americano, aumentou o interesse em dados alternativos ao Payroll, que seria divulgado na sexta. A divulgação de um indicador calculado pelo Federal Reserve de Chicago, por exemplo, fortaleceu o dólar ao mostrar que a taxa de desemprego nos EUA foi provavelmente de 4,3% em setembro, inalterada em relação a agosto.

“No cenário internacional, os mercados acompanharam de perto a paralisação do governo americano, ainda tratada mais como ruído do que como fator de risco imediato, mas que pode ganhar peso caso se prolongue”, afirma Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

O especialista afirma que a expectativa de flexibilização monetária pelo Federal Reserve (Fed) segue como suporte importante ao apetite por risco, ao lado do rali de tecnologia e semicondutores impulsionado por inteligência artificial. A OpenAI atingiu uma avaliação de US$ 500 bilhões após um acordo em que funcionários atuais e antigos venderam cerca de US$ 6,6 bilhões em ações, de acordo com fonte consultada pela Reuters. O valor representa um salto em relação à avaliação atual de US$ 300 bilhões.

No Brasil, na noite de ontem, a Câmara aprovou por unanimidade o projeto que amplia a faixa de isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil por mês e estabeleceu desconto para quem recebe até R$ 7,3 mil. O texto prevê a tributação em até 10% daqueles que ganham acima de R$ 50 mil por mês. Em entrevista na manhã de hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse não esperar dificuldades para a aprovação da proposta também no Senado.

Ainda no cenário doméstico, o mercado reagiu à possibilidade de o governo federal avançar na direção de zerar as tarifas de ônibus em todo o país, o que poderia gerar um novo impacto fiscal relevante. Segundo publicação do jornal Diário do Grande ABC, o deputado federal Jilmar Tatto afirmou que o presidente Lula determinou que Haddad prepare estudos para lançar a iniciativa ainda neste ano.

“A preocupação com o fiscal tem sido grande por conta da isenção do IR. Abre uma dúvida sobre a capacidade do governo compensar isso”, opina Daniel Teles, especialista e sócio da Valor Investimentos.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.