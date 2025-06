Dólar fecha com leve alta de 0,29% após Trump anunciar cessar-fogo

O dólar fechou a terça-feira, 24, perto da estabilidade, com alta de 0,25%, cotado a R$ 5,518, depois de oscilar entre R$ 5,475 e R$ 5,523. Os movimentos do câmbio tinham como pano de fundo o anúncio de um cessar-fogo no conflito entre Israel e Irã e a divulgação da ata da mais recente reunião do Banco Central. O movimento foi na contramão da onda de enfraquecimento da moeda americana no exterior.

O DXY, índice que compara o dólar em relação a uma cesta de divisas, tinha queda de 0,48% às 17h.

Na ata do Banco Central, o Copom manteve o tom mais duro, enfatizando a necessidade de manter a taxa de juros em um patamar mais restritivo por um período prolongado. O comitê reiterou que o aumento da taxa de juros em 0,25 ponto percentual, alcançando 15% ao ano, é uma medida essencial para garantir a convergência da inflação à meta de 3% definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

No cenário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que um cessar-fogo entre Israel e Irã havia sido acordado e deveria entrar em vigor nas próximas 24 horas. A notícia gerou expectativa no cenário internacional, mas, poucas horas depois, Israel acusou o Irã de violar a trégua, que negou ter feito ataques.

Apesar das acusações de violações, o plano de cessar-fogo segue válido. Até então, os dois lados não se manifestaram publicamente sobre abandonar o acordo. Além disso, a proposta de cessar-fogo previa um prazo de 24 horas, contado a partir da 1h da manhã desta terça, 24, no horário de Brasília, para que ele entre plenamente em vigor.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.