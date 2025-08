Dólar fecha abaixo de R$ 5,50 no primeiro dia do 'tarifaço' de Trump

O dólar à vista fechou a sessão desta quarta-feira, 6, com queda de 0,78%, a R$ 5,463, depois de oscilar entre R$ 5,459 e R$ 5,511. O movimento acompanha a baixa da moeda americana no exterior.

“Mesmo com a entrada em vigor das tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, o mercado de câmbio local vem absorvendo relativamente bem o impacto inicial. No cenário externo, com as expectativas renovadas de uma reprecificação nos cortes de juros pelo Federal Reserve, vem fortalecendo outras moedas diante do dólar, em especial o real", explica Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

No entanto, ainda persistem fatores de risco domésticos relevantes. Entre eles, estão a ausência de diálogo direto entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos e divergências internas sobre possíveis concessões nos acordos comerciais.

"Esses elementos mantêm o cenário de cautela no câmbio, apesar da momentânea valorização do real", afirma Shahini.

Outra dúvida que prevalece no mercado é se haverá novas isenções para a tarifa de 50% — na semana passada, Trump anunciou a exclusão de produtos como aeronaves, energia e suco de laranja da taxa punitiva.

Pela manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que o plano de contingência contra a tarifa imposta pelos EUA ao Brasil está pronto, o anúncio será feito por Lula e as propostas devem ser encaminhadas ao Congresso via medida provisória.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.