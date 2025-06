Dólar fecha a R$ 5,50 com novas taxas de juro e guerra entre Israel e Irã no radar

O dólar fechou perto da estabilidade, com leve alta de 0,07% nesta quarta-feira, 18, cotado a R$ 5,500, depois de oscilar entre R$ 5,511 e R$ 5,457. Investidores estiveram atentos às decisões de política monetária do Federal Reserve nos Estados Unidos e do Banco Central no Brasil, com a escalada do conflito entre Irã e Israel também no radar.

Mais cedo, o Fed manteve pela quarta reunião consecutiva os Fed Funds na faixa entre 4,25% e 4,50%. De acordo com Cristiane Quartaroli, economista-chefe do Ouribank, a decisão veio em linha com o que o mercado esperava, mas o discurso do presidente do banco central americano, Jerome Powell, mostrou preocupação sobre o que as tarifas de Donald Trump podem fazer com a economia americana.

“Ele destaca que a intensidade do impacto ainda é incerta, por isso o Fed deve ser cauteloso nas próximas decisões”, afirma Quartaroli. No curto prazo, até que o mercado se ajuste, isso pode gerar uma pequena pressão na taxa de câmbio, já que juros mais alto nos EUA fortalecem a moeda americana.

No Brasil, a decisão do Copom sobre a Selic será tomada após o fechamento do mercado. As apostas do mercado estão divididas entre a manutenção dos juros em 14,75% e uma alta de 0,25 ponto.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.