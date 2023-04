Dólar: é hora de comprar após moeda cair abaixo de R$ 5?

Dados das economias americana e brasileira divulgados nesta semana fizeram o dólar fechar abaixo de R$ 5 pela primeira vez desde junho de 2022. Mas a possibilidade de a moeda manter o patamar atual ou mesmo de registrar novas quedas significativas ainda é vista com ceticismo. Pelas projeções mais consolidadas no mercado, as quedas recentes abriram uma boa oportunidade de compra.

Projeção do mercado para o dólar

O consenso do mercado, segundo o boletim Focus, é de dólar a R$ 5,25 para o fim do ano, 6,20% acima da cotação do fechamento de quarta-feira, 13, de R$ 4,94.

Maior banco do país, o Itaú está entre os que defendem a tese de um dólar mais alto. Em relatório distribuído nesta semana, o economista-chefe do Itaú, Mário Mesquita, reiterou sua projeção de dólar a R$ 5,30 para o final do ano.

Mesquita citou o "cenário externo com mais incerteza" como justificativa para a projeção pessimista. Mas também admitiu a existência de fatores que beneficiam a depreciação do dólar no curto prazo, como a redução do prêmio de risco doméstico e a reprecificação dos juros americanos a um nível mais baixo.

Por trás da cotação do dólar

Números mais fracos dos Estados Unidos e a queda da inflação brasileira têm contribuído com a desvalorização do dólar. Um outro fator, porém, deve ser fundamental para indicar a direção da moeda americana: o texto do arcabouço fiscal, previsto para ser entregue ao Congresso na próxima semana.

"O dólar está caindo no mundo todo, com a perspectiva de os juros parando de subir nos Estados Unidos. Só que no Brasil esse movimento tem sido ainda mais forte. O dólar abaixo de R$ 5 está, principalmente, ligado à nova regra fiscal", comentou Paulo Gala, economista-chefe do banco Master.

O plano, apresentado há duas semanas, foi considerado muito melhor que o esperado por economistas, mas ainda são aguardados os detalhes da proposta. Nessa equação, a forma como investidores e parlamentares recepcionarão o texto poderá ser crucial para o mercado revisar -- ou não -- o dólar para baixo.

Dólar ainda acima de R$ 5 nas casas de câmbio

Ainda que o dólar comercial tenha caído abaixo de R$ 5, brasileiros que procuram a moeda para viajar não encontrará a moeda nessa cotação devido aos spreads praticados pelas casas de câmbio. Dados do site Melhor Câmbio indicam que o dólar turismo mais barato disponível na cidade de São Paulo ainda segue acima de R$ 5,10.

