Dólar cai para R$ 5,18 e tem menor valor de fechamento em quase dois anos

O dólar à vista encerrou o pregão desta segunda-feira, 9, em queda de 0,62%, cotado a R$ 5,188. Trata-se do menor valor de fechamento desde 28 de maio de 2024, quando a moeda americana terminou o dia vendida a R$ 5,1534.

O movimento reflete uma combinação de fatores externos favoráveis a moedas emergentes e fundamentos domésticos que seguem sustentando o real.

No cenário internacional, o dólar perdeu força de forma ampla. O índice DXY, que mede o desempenho da moeda americana frente a uma cesta de seis divisas de países desenvolvidos, recuou 0,83%, aos 96,82 pontos.

A desvalorização ocorre em meio a um ambiente global mais favorável ao risco, com alta das bolsas nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, estimulando a rotação de fluxos para mercados emergentes.

Segundo Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad, a queda do dólar hoje é explicada majoritariamente por fatores externos. "A queda acentuada do DXY e a continuidade do movimento de rotação de fluxos globais em direção a mercados emergentes seguem em curso. Além disso, o ambiente internacional favorável ao risco tem dado suporte às moedas emergentes de forma geral, com destaque para o real", afirmou.

O movimento ganhou tração adicional após reportagem da Bloomberg indicar que reguladores chineses estariam recomendando a bancos do país evitar maior exposição a títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Soma-se a isso a sinalização de que o Japão pretende adotar medidas para fortalecer o iene, o que contribui para a perda de valor do dólar nos principais mercados globais.

No Brasil, o cenário doméstico também colabora para o desempenho do câmbio. Há entrada de fluxo comercial e financeiro, além de uma leitura mais benigna sobre a inflação, o que abre espaço para um ciclo gradual de cortes da taxa Selic a partir de março. "Nesse contexto, o diferencial de juros local permanece bastante atrativo, limitando qualquer pressão de alta sobre o câmbio", disse Shahini.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.