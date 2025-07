Dólar cai em 24 das 27 maiores economias desde posse de Trump; real se destaca

Desde quando Donald Trump assumiu o segundo mandato como presidente dos Estados Unidos, o dólar passou por uma ampla desvalorização frente a outras moedas globais. De acordo com um levantamento da consultoria Elos Ayta, até 18 de julho, a moeda norte-americana perdeu força em 24 das 27 principais economias analisadas.

A queda do dólar também foi registrada no índice DXY — que mede seu desempenho frente a uma cesta de moedas fortes — com retração de 10,49% no mesmo período.

Moedas que mais valorizaram — real está no ranking

A maior valorização frente ao dólar ocorreu com o rublo russo, com ganho de 23,40%. Na sequência, aparecem a coroa sueca (13,66%) e o franco suíço (13,04%). No total, sete moedas avançaram mais de 10% sobre a divisa.

No Brasil, a moeda norte-americana Ptax — referência usada pelo Banco Central (BC) — caiu 8,32% no período. Com isso, o real aparece na 11ª colocação entre as moedas que mais se valorizaram.

"Esse cenário reforça a percepção de fortalecimento do real, em linha com a tendência global de desvalorização do dólar, e está associado à melhora do fluxo cambial e ao apetite por risco de investidores estrangeiros", destacou o estudo.

Em contrapartida, a divisa apresentou valorização apenas em três países: Hong Kong (0,77%), Turquia (13,59%) e Argentina (22,83%). Nessas duas últimas economias, a alta está relacionada a desequilíbrios internos, como inflação e incertezas políticas.

A tendência de queda do dólar está associada à expectativa de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed). Essa perspectiva favorece investimentos em ativos de risco e fortalece moedas de países emergentes, o que, segundo a Elos Ayta, já tem impulsionado os mercados acionários globais.