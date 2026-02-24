Invest

Dólar cai e fecha a R$ 5,15, menor patamar em quase dois anos

Moeda chegou a R$ 5,14 na mínima do dia; fluxo 'gringo' segue pressionando divisa

Da Redação
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 17h15.

O dólar comercial fechou em queda pelo terceiro dia seguido. A moeda americana recuou 0,26%, a R$ 5,15, após ter chegado a R$ 5,14 na mínima do dia. Assim, a divisa renova a menor cotação de fechamento em quase dois anos. A última vez que o dólar havia fechado em um patamar inferior a esse foi no final de abril de 2024.

Na comparação com moedas de países desenvolvidos, o dólar tinha uma leve vantagem hoje — o índice DXY subia 0,12%, às 17h05 (horário de Brasília).

A moeda americana volta a ser pressionada pelo fluxo de investimento estrangeiro no Brasil e em outros países emergentes. O Ibovespa caminha para o 13º recorde este ano, com alta de mais de 1%, operando acima dos 191 mil pontos.

As bolsas em Nova York também operam em terreno positivo, se recuperando parcialmente da queda da véspera e com o tema da inteligência artificial dando algum alívio nas negociações deste terça-feira, 24.

