Dólar cai com expectativa de avanço nas negociações entre Lula e Trump

O dólar à vista abriu o pregão desta segunda-feira, 27, em queda frente ao real. Às 09h39, a moeda norte-americana caía 0,38%, cotada a R$ 5,373.

O movimento de queda é um reflexo do otimismo do mercado diante da expectativa de avanço nas negociações nas tarifas extras de 40% impostas sobre o Brasil pelo governo dos Estados Unidos.

No domingo, 26, os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump se reuniram na Malásia e afirmaram que há espaço para redução da barreira comercial de 50%, bem como para a busca de acordos em outros temas.

A divisa norte-americana também cai frente a maioria das moedas emergentes também recuam com a visão positiva dos investidores também sobre o encontro entre EUA e China, na quinta-feira, dia 30. No índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de seis moedas de países ricos, a divisa também recua 0,13%, aos 98,82%, por volta das 09h50.

Mercado prevê dólar a R$ 5,41

A mediana do Boletim Focus para a cotação do dólar no fim de 2025 caiu de R$ 5,45 para R$ 5,41. A nova previsão dos analistas, divulgada hoje, mostra uma redução em relação a um mês atrás, quando a moeda era cotada a R$ 5,48.

A estimativa intermediária para o fim de 2026 seguiu em R$ 5,50. Um mês antes, era de R$ 5,58. A projeção para a moeda dos EUA no fim de 2027 oscilou de R$ 5,51 para R$ 5,50. Quatro semanas atrás, era de R$ 5,56. Já a estimativa para o fim de 2028 caiu de R$ 5,56 para R$ 5,50. Um mês antes, era de R$ 5,56.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.