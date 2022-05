Dólar cai abaixo de R$ 5 e Ibovespa sobe com apetite a risco no exterior

Ibovespa hoje: o principal índice da B3 subiu nesta terça-feira, 17, acompanhando o apetite ao risco no mercado internacional. O movimento internacional de apetite ao risco também derrubou o dólar, que fechou o dia abaixo da marca de R$ 5 pela primeira vez em quase duas semanas.

Ibovespa: + 0,51% aos 108.789 pontos

Dólar: - 2,14%, R$ 4,942

Como pano de fundo do bom humor está o terceiro dia consecutivo sem casos de covid-19 em Xangai, contribuindo com a expectativa de reabertura da economia local. A bolsa de Hong Kong disparou mais de 3% nesta madrugada.

A redução das perspectivas de um aperto monetário mais duro nos Estados Unidos também ajuda no pano de fundo, conforme diretores do Federal Reserve (Fed) dão sinais de manutenção do ritmo atual de alta de juros. Nesta terça, o presidente do Fed, Jerome Powell, voltou a falar de um aumento de 0,50 ponto percentual na taxa de juros para a próxima reunião – o que mantém o ritmo atual ao invés de elevar o processo de ciclo monetário, como temiam os investidores.

Em Nova York, o tom positivo foi puxado pela recuperação das ações de tecnologia, com o índice Nasdaq voltando a ter o melhor desempenho de Wall Street.

Dow Jones (EUA): + 1,34%

S&P 500 (EUA): + 2,02%

Nasdaq (EUA): + 2,76%

O maior otimismo sobre o setor pegou em cheio as ações da Locaweb, que dispararam 11% neste pregão. Ações que vinham entre as maiores quedas do ano também ficaram entre as maiores altas do dia da bolsa brasileira, como o setor de educação. Ecorodovias e Ultrapar também foram destaques de alta.

Locaweb (LWSA3): + 11,15%

Cogna (COGN3): + 5,86%

Ecorodovias (ECOR3): + 5,10%

Ultrapar (UGPA3) : + 4,73%

Na ponta negativa, a Hapvida desabou quase 17%, com investidores reagindo ao balanço do primeiro trimestre divulgado na última noite. O Ebitda da companhia ficou em R$ 206,6 milhões, mais da metade do esperado pelo consenso de mercado da Bloomberg, que era de R$ 583,9 milhões. O resultado foi R$ 182 milhões de prejuízo líquido, sendo que no mesmo período do ano passado a empresa havia dado lucro líquido de 151,8 milhões.

Hapvida (HAPV3): - 16,84%

Investidores também reagem negativamente ao balanço resultado do Magazine Luiza, que ficou na vice-liderança das maiores quedas do Ibovespa nesta terça.

A varejista registrou Ebitda ajustado de R$ 434,2 milhões, acima do consenso de mercado da Bloomberg de R$ 376,2 milhões. A receita líquida superou as estimativas em cerca de R$ 160 milhões, ficando em R$ 8,76 bilhões. O resultado final, porém, foi negativo: o Magalu deu prejuízo líquido de R$ 161,3 milhões contra o lucro líquido de R$ 258,6 milhões do mesmo período do ano passado.