Dólar cai a R$ 5 e Ibovespa sobe com exterior após sanções sobre a Rússia

Ibovespa hoje: o principal índice da B3 opera em alta nesta quarta-feira, 23, seguindo o mercado internacional, após parte dos investidores considerarem amenas as sanções de países ocidentais sobre a Rússia. O dólar reflete o maior apetite ao risco e cai frente ao real, sendo negociado próximo de 5 reais. Com a entrada massiva de capital estrangeiro no país, o dólar já é negociado no menor nível em quase oito meses. Na mínima da sessão, a moeda americana chegou a ser negociada a 4,998 reais.

“Estamos cortando o governo russo das finanças ocidentais. Ele não poderá mais levantar dinheiro no Ocidente e não poderá negociar seus títulos em nossos mercados e em mercados europeus”, disse o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em discurso realizado na véspera.

Biden, que enfrenta a maior inflação americana em 40 anos, classificou como “crucial” limitar os efeitos das sanções sobre o preço de commodities energéticas, como petróleo e gás. O petróleo brent se mantém estável, na casa dos 93 dólares.

Na bolsa, uma das principais representantes do setor de petróleo, a 3R (RRRP3) é destaque negativo, após a divulgação do balanço do quarto trimestre. A empresa reverteu o prejuízo do mesmo período do ano anterior de 147,5 milhões de reais, apresentando 19,8 milhões de reais de lucro líquido. Já a receita quase triplicou na comparação anual para 250 milhões de reais. Mas resultado não foi suficiente para agradar o mercado e suas ações caem mais de 4%. A Petrobras (PETR3/PETR4), que divulga balanço nesta noite, sobe mais de 1% e a PetroRio (PRIO3), cerca de 3%.

Investidores também reagem negativamente aos números da Localiza (RENT3). "Verificou-se novamente piora nas margens em GTF (gestão e terceirização de frotas) e redução na receita de seminovos devido ao menor número de veículos vendidos. Além disso, a taxa de ocupação em RAC (rent-a-car, aluguel de carros, em português) apresentou piora e a depreciação por veículo retomou a patamares próximos do pré-pandemia devido à aquisição de carros novos, ainda no início de sua vida útil", avalia Leo Monteiro, analista da Ativa, em relatório.

Já aponta positiva é liderada pelas principais empresas de varejo da bolsa. A Americanas (AMER3) sobe quase 7%, com a volta parcial de seus canais de vendas online. A empresa chegou a perder mais de 2 bilhões de reais em valor de mercado nos últimos dois pregões, com a instabilidade em seus sites. Magazine Luiza (MGLU3) e Via (VIIA3) também apresentam altas sólidas nesta quarta.

A alta do setor ocorre mesmo após dados de inflação voltarem a surpreender o mercado brasileiro. O IPCA-15 de fevereiro, divulgado nesta manhã, ficou em 0,99% ante expectativa de 0,85% de alta. A inflação anual acelerou de 10,20% para 10,76%.

Entre as maiores altas da bolsa ainda estão as da Eletrobras (ELET6), que sobem 3%, reagindo à aprovação de acionistas ao processo de privatização da companhia. As ações da Ambev (ABEV3) sobem na mesma magnitude, com investidores se antecipando aos números do quarto trimestre da empresa, que serão divulgados na manhã de quinta-feira, 24.

