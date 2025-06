Dólar cai a menos de R$ 5,50 com otimismo no exterior e suspensão do aumento do IOF

O dólar fechou a quinta-feira, 26, com queda de 1,02%, cotado a R$ 5,498, depois de oscilar entre R$ 5,491 e R$ 5,562. O movimento faz com que o real se destaque em relação às demais moedas emergentes e acompanhe a movimentação do exterior. Por aqui, o movimento reflete também a divulgação do IPCA-15 de mais cedo e a suspensão do aumento do IOF.

“A divulgação do indicador reforçou a expectativa de inflação mais bem controlada no curto prazo, trazendo um tom mais positivo para a economia, favorecendo a nossa moeda”, explica Cristiane Quartaroli, economista-chefe do Ouribank. O IPCA-15 fechou junho em 0,26%, desaceleração de 0,10 ponto percentual em relação a maio, quando o índice registrou alta de 0,36%.

Já a decisão sobre o IOF, foi bem recebida no curto prazo, ao aliviar parta da carga tributária sobre transações financeiras. A especialista do Ouribank cita, no entanto, uma crise de articulação do governo que acaba trazendo também preocupação sobre o impacto fiscal dessa perda de arrecadação. Mesmo assim, não foi visto um impacto negativo no câmbio, pelo menos não de imediato.

“O Brasil continua atraindo capital estrangeiro de forma especulativa graças à nossa taxa de juros em 15%”, afirma Quartaroli.

Lá fora, a expectativa segue sendo sobre o rumo dos juros nos Estados Unidos.

“O dólar perdeu força globalmente frente a praticamente todas as moedas, refletindo uma percepção negativa em relação às pressões do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre o Fed, ao ameaçar anunciar o próximo presidente da instituição nas próximas semanas, numa tentativa de influenciar a condução da política monetária”, explica André Valério, economista sênior do Inter.

Observou-se uma desvalorização generalizada da moeda americana, com o índice DXY, que mede a força do dólar frente às principais divisas, recuando 0,41, para o menor valor desde fevereiro de 2022.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.