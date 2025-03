Dólar avança com temores de recessão nos EUA pressionando investidores

O dólar operava em alta nesta segunda-feira, 10, com os investidores preocupados com uma possível recessão nos Estados Unidos. Às 95h56, no horário de Brasília, a moeda norte-americana subia 0,40%, cotada a R$ 5,81.

A moeda foi impactada após o presidente Donald Trump afirmar que a economia dos Estados Unidos pode enfrentar um “período de transição”, o que foi interpretado por muitos analistas como uma admissão de possível recessão ainda neste ano.

Nos Estados Unidos, os índices futuros abriram em baixa, refletindo a preocupação dos investidores. O Nasdaq-100, que concentra ações do setor de tecnologia, caiu 1%, enquanto os contratos do S&P 500 e do Dow Jones também indicavam perdas no início da sessão.

Os investidores ainda monitoram a divulgação da Inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA, na quarta-feira, 12, em busca de sinais que possam indicar os próximos passos do Federal Reserve (Fed) em relação à política monetária do país.