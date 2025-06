Dólar ameaçado? Euro sobe para maior nível em relação à moeda americana desde 2021

O euro atingiu nesta semana seu maior nível em relação ao dólar desde setembro de 2021, com a cotação chegando a US$ 1,1744, segundo dados da Reuters.

No Brasil, a moeda europeia era negociada a R$ 6,4242 por volta da 1h desta sexta-feira, 27, acumulando alta de 0,96% no dia, de acordo com a Bloomberg.

O movimento reflete a crescente pressão sobre o dólar, que caiu ao menor patamar em três anos e meio diante da expectativa de cortes de juros pelo Federal Reserve.

Nos últimos dias, investidores aumentaram suas apostas de que a autoridade monetária americana poderá reduzir a taxa básica já em julho, especialmente após o presidente do Fed, Jerome Powell, adotar tom mais brando em audiência no Congresso.

Esse cenário tem levado investidores a buscar alternativas ao dólar, favorecendo o euro. Dados da Bloomberg mostram que o volume de negociações de opções ligadas à moeda comum europeia ultrapassou US$ 56 bilhões na quinta-feira, valor mais de quatro vezes superior ao do iene e cinco vezes maior que o do dólar canadense.

O foco dos investidores está em opções de compra que se valorizam com a alta do euro frente ao dólar, especialmente com alvos em US$ 1,20, nível não alcançado desde junho de 2021.

Além disso, o fortalecimento do euro tem sido sustentado por planos fiscais da Alemanha e pelo avanço de reservas cambiais fora dos Estados Unidos. A perspectiva de que o Banco Central Europeu (BCE) esteja perto do fim do seu ciclo de afrouxamento monetário também tem atraído fluxos para a região.

A moeda europeia acumula valorização de mais de 15% em relação ao dólar desde a mínima de fevereiro. Segundo a Commodity Futures Trading Commission, gestores de recursos estão no nível mais otimista com o euro desde o início de 2024.