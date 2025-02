Dólar abre em leve alta em meio a incertezas sobre tarifas e juros nos EUA

O dólar iniciou esta sexta-feira, 21, com alta de 0,20%, cotado a R$ 5,716. Investidores estão atentos a novos dados da economia dos Estados Unidos. A divulgação do PMI Composto dos EUA será divulgado às 11h45. Mais tarde, às 13h30, o foco estará no discurso do vice-presidente do Federal Reserve (Fed), Philip Jefferson.

As disputas tarifárias entre EUA e China podem estar perto do fim. Segundo sinalização do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, os países vão retomar negociações. Nesta sexta, Bessent deve conversar por telefone com representantes do governo de Pequim.

No Brasil, o mercado acompanha a entrevista do ministro da Fazenda Fernando Haddad ao Portal ICL. Além disso, diretores do Banco Central, Diogo Guillen e Paulo Picchetti, participam de reuniões trimestrais com economistas.

Qual a diferença do dólar comercial para o dólar turismo?

O dólar comercial trata-se de milhares de dólares em transação no mercado de câmbio. Isso computa exportações, importações, transferências financeiras milionárias e que normalmente são feitas por grandes empresas e bancos.

Já o dólar turismo é comprado por pessoas físicas, normalmente em casas de câmbio, em menores quantidades para viagens ou até passado no cartão de crédito.

Por que o dólar turismo é mais caro?

A cotação do dólar turismo é mais cara, pois são compras muito menores do câmbio, ao contrário das transações feitas por grandes empresas e instituições. Logo, seu custo operacional com transporte de notas e taxa de corretoras ficam mais alto.

Por que o dólar cai?

Basicamente, o preço em relação ao real é calculado em função da disponibilidade de dólares no mercado brasileiro. Ou, seja, quando há uma grande quantidade de moeda norte-americana no país, a tendência é que o preço dela caia em relação ao real, já a baixa disponibilidade da moeda, por outro lado, faz com que o câmbio norte-americano se valorize em relação a nossa moeda.

O Banco Central também tem o poder intervir na cotação. Quando a moeda americana dispara, é comum que o órgão use parte de sua reserva para injetar dólares na economia. Com mais disponibilidade, a cotação da moeda americana tende a cair.

Quais os impactos da queda do dólar?

A queda do dólar frente ao real traz impactos significativos para a economia brasileira. Entre os principais efeitos estão: