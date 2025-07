Dólar abre com alta de mais de 2%, na casa de R$ 5,60, com novas tarifas de Trump

O dólar abriu em alta nesta quinta-feira, 10, com avanço de 2,13%, cotado a R$ 5,6195. A alta da moeda ocorre após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quarta-feira, 9, sobre a aplicação de uma tarifa extra de importação de 50% para os produtos brasileiros. Ele disse que a taxa se deve aos processos judiciais contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e contra redes sociais americanas.

A medida entra em vigor em 1º de agosto, e ainda pode ser negociada.

A questão mais importante que o mercado vai acompanhar hoje são os desdobramentos para o governo brasileiro diante da imposição das novas tarifas, segundo o sócio-fundador e analista da Ajax Asset Management, Rafael Passos.



"Para manter essa balança de transação corrente teria que ter uma depreciação do dólar próximo de 5% a 6%, mas na quarta -feira, 9, já houve uma grande depreciação do real frente ao dólar. O dólar deve avançar nesta quinta-feira, 10, mas a partir do momento das repostas diplomáticas brasileiras, com negociações, sem retaliações muito forte, o dólar deve se acomodar", avalia o analista.

Na segunda, o presidente Donald Trump anunciou novas tarifas de 25% a 40% para parceiros comerciais por meio de cartas enviadas aos líderes das nações. No fim de semana, a Casa Branca decidiu prorrogar o prazo para as tarifas entrarem em vigor. Ele se encerraria no dia 9 de julho, mas foi estendido até 1º de agosto.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.