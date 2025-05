Do 'tênis de vovó' ao acordo de US$ 9 bi: conheça a ascensão da Skechers no mundo dos calçados

A fabricante americana de tênis Skechers é daquelas empresas que não costumam ocupar as manchetes dos portais de notícia mundo afora. Ao menos até esta segunda-feira, quando anunciou um acordo de US$ 9,6 bilhões de venda para o fundo 3G Capital, liderado pelos empresários brasileiros Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira.

De acordo com a companhia, a 3G oferecerá US$ 63 por ação, em pagamento integral, pela totalidade das ações em circulação da Skechers. Nesta manhã, antes da abertura dos mercados, as ações da Skechers registraram alta de 26%, alcançando US$ 62,05.

Atualmente, a Skechers é a terceira maior marca de calçados esportivos no mundo — atrás apenas de Nike e Adidas —, com presença em mais de 120 países, mais de 5.000 lojas e um faturamento próximo a US$ 9 bilhões em 2024. No ano passado, a companhia vendeu 297 milhões de unidades. Já no primeiro trimestre de 2025, a Sketchers bateu o recorde de vendas de US$ 2,41 bilhões.

No Brasil, a marca está estabelecida desde 2007 e abriu sua primeira loja própria em 2013. Sua linha de produtos inclui calçados infantis, casuais, esportivos, para trilhas e chinelos, sempre com ênfase no conforto e nas inovações tecnológicas. É conhecida por sua forte atuação em calçados infantis, e também para adultos acima dos 40 ou 50 anos. O foco no conforto lhe rendeu apelidos de “calçado de vovô”, mas a verdade é que a empresa, discreta, se mostrou um negócio e tanto.

Como tudo começou?

A Skechers foi criada em 1992 na Califórnia por Robert Greenberg, um veterano do setor calçadista que anteriormente fundou a L.A. Gear nos anos 1980.

Antes de se lançar no setor de calçados, Greenberg acumulou experiências em diversos ramos de negócios, incluindo salões de beleza, venda de perucas e acessórios de moda, o que evidenciou seu perfil empreendedor e criativo desde os primeiros anos de sua carreira. Seu legado vai além do sucesso comercial, abrangendo também o impacto cultural das marcas que fundou, consolidando-se como uma referência para empreendedores nos segmentos de moda e calçados.

A princípio, a marca se especializou na distribuição das famosas botas britânicas Dr. Martens, mas logo iniciou a produção de seus próprios calçados, começando com botas masculinas de cano longo e tênis voltados para skatistas, em sintonia com a estética grunge da época, segundo informações da revista Forbes.

O sucesso de suas primeiras criações impulsionou a expansão da empresa, que diversificou sua linha para incluir produtos femininos, infantis e esportivos. Em 1994, a Skechers iniciou sua internacionalização, alcançando mercados como Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e Japão. A marca abriu sua primeira loja própria em 1995, na Califórnia, seguida de uma filial em Nova York em 1997.

Nos anos 2000, a Skechers passou a contar com celebridades para promover suas coleções, como Britney Spears e Robert Downey Jr., além de lançar a linha Skechers Work, voltada a profissionais que necessitam de calçados confortáveis e duráveis.

O grande sucesso para além do seu público alvo tradicional veio em 2009 com o lançamento dos Shape-Ups, tênis com solado arredondado, prometendo benefícios para a postura e tonificação muscular, conquistando uma venda de mais de 50 milhões de pares em 2010.

A partir de 2011, a empresa criou a divisão Skechers Performance, focada em tênis esportivos com tecnologia de ponta, em colaboração com atletas de renome.

Embora tenha atraído consumidores jovens, os modelos da Skechers também ficaram popularmente conhecidos como "tênis de vovó". O apelido se deve aos calçados que conquistaram o público sênior, com designs mais clássicos. Além de priorizarem o conforto e o amortecimento, esses modelos eram voltados para atividades como caminhadas ou uso casual.

Dentre suas inovações recentes, destaca-se a palmilha Memory Foam, que molda-se ao formato do pé, oferecendo um conforto instantâneo. Em 2022, a Skechers lançou a tecnologia Hands Free Slip-Ins, permitindo calçar os tênis sem o uso das mãos, uma grande aposta em praticidade. Além disso, a marca desenvolveu outras tecnologias de conforto, como o Heel Pillow, que oferece suporte adicional ao calcanhar.

Hoje com 84 anos, Robert Greenberg segue como CEO e presidente do conselho da Skechers, liderando a empresa ao lado de seu filho Michael Greenberg, que ocupa o cargo de presidente.