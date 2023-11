Divulgação de balanços, debate na Argentina e recorde da Xiaomi: 3 assuntos que movem o mercado

Os investidores acompanham nesta segunda-feira, 13, a divulgação de resultados da JBS, BRF, Marfrig, além de Magazine Luiza, CSN e Cosan. A temporada de divulgação termina na terça-feira, 14. O Nubank é uma das empresas que apresentará seus números antes da abertura.

Na quarta-feira, 15, devido ao feriado de Proclamação da República, a bolsa não abrirá. As negociações voltarão normalmente na quinta-feira.

Eleições na Argentina

Os candidatos que disputam a presidência na Argentina, Sergio Massa e Javier Milei, participaram de debate na noite do último domingo. Entre os temas discutidos estavam economia, educação, saúde, segurança pública e democracia. As relações da Argentina com o Brasil também foram abordadas. O candidato Sergio Massa questionou Milei sobre as declarações críticas ao Brasil e à China. Milei disse que as relações comerciais ficariam a cargo do setor privado, e que se houvesse problema com os países, o comércio poderia ser triangulado, passando por um terceiro país. EXAME acompanhou o debate ao vivo na noite de ontem e destacou os melhores momentos. Veja como foi.

US$ 3 bilhões em vendas

A Xiaomi, empresa chinesa de smartphones e eletrônicos, afirmou ter alcançado venda recorde em várias plataformas durante o festival de vendas do ‘Dia do Solteiro’. Segundo a empresa, entre os dias 23 de outubro até 11 de novembro, ela vendeu US$ 3,11 bilhões em produtos em plataformas como Tmall e Taobao da Alibaba, JD.com, Pinduoduo e Douyin. Hoje, as ações da companhia chegaram a subir 2% na bolsa de Hong Kong.